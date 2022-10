Approvate al terzo giro le modifiche allo statuto comunale di Mondovì, ma senza il sostegno delle minoranze

Sul tema ieri, giovedì 27 ottobre, è intervenuto il consigliere del centro destra Enrico Rosso (Ideali in comune): "Se in precedenza il voto negativo era legato a una questione di "metodo", ora è una questione di merito. Secondo noi, infatti, la costituzione di commissioni con esperti a titolo gratuito è in contrasto dell'art. 90 del decreto legislativo 267 del 2000 che prevede che qualsiasi incarico fiduciario dato da sindaco e giunta sia remunerato. Una norma che prevale sullo statuto comunale: non vorremmo che questa modifica creasse un vizio di forma. Mi dispiace vedere che la maggioranza non abbia approfondito questo aspetto, pertanto siamo qua a suggerire di chiedere un parere di legittimità alla Corte dei Conti, in caso contrario, sarà nostra cura sincerarcene".

Dal centrosinistra il consigliere Cesare Morandini rimarca le posizioni già espresse sul tema nelle due sedute precedenti, aggiungendo: "Il mio voto sarà negativo, condivido i dubbi del consigliere Rosso, sarebbe bene approfondire la questione. Complessivamente trovo che queste modifiche siano state decise un po' in fretta e a margine di questa vicenda vorrei rimarcare che le modifiche saranno approvate a maggioranza e dunque non con il favore delle minoranze fatto che potrà avere ripercussioni anche in futuro".

Sulla stessa onda le riflessioni del consigliere Rocco Pulitanò, mentre il consigliere del centrosinistra Davide Oreglia ha mostrato apertura, pur esprimendo voto contrario: "Eccetto l'articolo sulle commissioni sulle altre modifiche avrei potuto essere d'accordo".

In replica il sindaco Luca Robaldo ha chiarito: "Grazie al consigliere Oreglia per aver mostrato apertura sulle altre modifiche. L'articolo 90, richiamato dal consigliere Rosso, consente la costituzione di uffici di supporto con assunzione diretta, ad esempio quando il sindaco decide di nominare una persona di fiducia come capo di gabinetto; la nomina è fiduciaria e prevede retribuzione come da contratto nazionale del lavoro. Tuttavia è cosa ben diversa da quanto previsto dall'articolo 34 dello statuto comunale che riguarda creazioni di commissioni di esperti, a titolo gratuito, per argomenti specifici e particolari: non si tratta di uffici o di uno staff al servizio del sincado e della Giunta, dunque non vi sono vincoli di subordinazione o bandiere politiche. L'obiettivo è quello di coinvolgere esperti e poter usufruire delo loro parere".

I consiglieri di maggioranza Enrico Priale e Guido Bessone hanno ribadito: "Non si può parlare di staff, non c'è il caso di scomodare la Corte dei Conti per una modifica che l'amministrazione chiede in trasparenza, anzi quello della Giunta è un atto di coinvolgimento della cittadinanza."