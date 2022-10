Mondovì, sullo staff in appoggio alla Giunta il centrodestra dà battaglia: "Valuteremo interpello al Ministero degli Interni"

Alla terza votazione il Consiglio comunale di Mondovì ha approvato a maggioranza le modifiche allo Statuto (leggi qui) . Variazione che la minoranza di centrodestra boccia come "imposte dalla maggioranza stessa, senza consultazione e confronto, come invece imporrebbe la delicatezza del tema" . Da qui il voto contrario nuovamente espresso dal gruppo consigliare guidato da Enrico Rosso .

"Inizialmente – commenta lo stesso capogruppo – ne abbiamo fatto una questione di 'metodo', lamentando scarso coinvolgimento. Questa volta la questione è invece di 'merito', e si concentra sugli aspetti giuridici della norma. La modifica all'articolo 34 dello Statuto – che consente a persone esterne, qualificate nelle materie di rispettiva competenza in base alle deleghe attribuite, di partecipare ai lavori della Giunta – va a nostro avviso in contrasto a quanto citato dalla norma dell'articolo 90 del Decreto Legislativo 267 del 2000. E può quindi rappresentare un grave vizio di forma nell'ambito delle decisioni e degli indirizzi che verranno discussi e assunti in Giunta".