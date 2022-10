Racconigi: posticipata al 3 novembre l’accensione dei termosifoni

É stata ulteriormente posticipata l’accensione dei termosifoni nel Comune di Racconigi: in base all’ordinanza firmata questa mattina dal sindaco Valerio Oderda gli impianti di riscaldamento verranno attivati a partire dal 3 di novembre.



La misura, adottata anche in altri Comuni del territorio, ha l’obiettivo di promuovere il risparmio energetico e la riduzione dei consumi di gas naturale. Come da normativa nazionale l’ordinanza non riguarderà gli ospedali, le case di cura, le strutture che ospitano servizi sociali pubblici, le scuole dell’infanzia, gli asili nido e gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali che abbiano specifiche esigenze di produzione.