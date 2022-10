A Bra una maratona della ricerca nel ricordo di Elisa Raspino

Confcommercio Ascom Bra e Confcommercio Ascom Fossano, in collaborazione con Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus (#sostienicandiolo), presentano un'iniziativa benefica a favore della ricerca in memoria di Elisa Raspino, tecnologa alimentare nell’ufficio Igiene e Haccp all’Ascom di Bra, deceduta lo scorso agosto a soli 43 anni.

L’iniziativa “Maratona per Elisa” prenderà avvio con la prima serata che si svolgerà venerdì 4 novembre alle ore 20.15 presso l’Auditorium Bper Banca, in via Adolfo Sarti 8 a Bra. Interverranno la professoressa Federica Di Nicolantonio, professore associato del Dipartimento di Oncologia dell’Università di Torino e direttore del Laboratorio di Epigenetica del Cancro dell’Istituto di Candiolo–Irccs; sarà presente la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo. Renata Cantamessa, autrice e divulgatrice scientifica presenterà il minibook “Confessione di una Vitamina”. Modera Adriana Riccomagno, giornalista professionista de La Stampa e Policy Procurement in HealthCare. È prevista inoltre la presentazione dei progetti Ascom Bra inerenti la prevenzione, con la partecipazione del dottor Camillo Scimone e del dottor Riccardo Lusso. Aperitivo di benvenuto offerto da Pasta Berruto e Produttori di Govone.



“Sostegno alla ricerca, beneficenza e ricordi. Tutto nel nome di Elisa a sostegno della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo - commenta il direttore Confcommercio Ascom Bra, Luigi Barbero. Elisa due mesi fa è venuta a mancare dopo aver combattuto contro il cancro, abbiamo deciso di sostenere la Fondazione di Candiolo per aiutare concretamente la ricerca e dare maggiori possibilità di cura a tanti combattenti come Elisa. Abbiamo scelto la donazione per trasformare il ricordo in un gesto di solidarietà, riteniamo che il sostegno alla ricerca sia l’unico strumento per far sì che l’affetto e il ricordo delle persone che ci hanno lasciato non finisca mai”.



#SOSTIENI CANDIOLO

I gesti più importanti sono fatti con il cuore: effettuare una donazione alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro per ricordare una persona cara, significa offrire un contributo concreto alla ricerca scientifica contro il cancro.

La raccolta fondi per FPRC Onlus è di vitale importanza per finanziare la ricerca e la cura contro il cancro. Dal 1986, anno di costituzione, la Fondazione offre un sostegno alla lotta contro i tumori attraverso la realizzazione di un polo oncologico che unisce ricerca scientifica e assistenza sanitaria.



COME DONARE

Dal 1986 la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro offre un contributo significativo alla sconfitta del cancro attraverso la realizzazione in Piemonte di un centro oncologico, l’Istituto di Candiolo, capace di coniugare la ricerca scientifica con la pratica clinica e di mettere a disposizione dei pazienti oncologici le migliori risorse umane e tecnologiche.

La Fondazione si occupa di reperire le risorse economiche attraverso attività di raccolta fondi e organizza tutte le iniziative e le manifestazioni necessarie per raggiungere questo scopo.

Scegliendo di diventare un donatore della Fondazione, darai il tuo contributo concreto alla ricerca e allo sviluppo di nuove cure per combattere il Cancro.

Puoi donare l’importo desiderato a favore del “Progetto Elisa Raspino con Fata Zucchina” con un bonifico bancario, intestato a Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ONLUS Codice SWIFT BCITITMM IBAN IT75D0306909606100000117256 Intesa Sanpaolo.