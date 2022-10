Alba Shuttle Badminton ai vertici nazionali e internazionali

Le ultime imprese dei giovani atleti dell’Alba Shuttle Badminton cominciano a fine agosto, con la prima convocazione in Nazionale per Sofia Protto, che è andata a conquistare in Lussemburgo un lusinghiero 9° posto in un torneo di altissimo livello.

Al torneo Challenge di Alba lo scorso settembre, la giovanissima Sofia, in coppia con l’altro “azzurro” Giuseppe Monchiero, ha vinto il titolo nel doppio misto, mentre nel singolo assoluti ha trionfato il giocatore-allenatore Faizan Aslam.

Hanno difeso i colori dell’Alba Shuttle Badminton nell’occasione anche: Vignola Arianna, Molino Matteo, Ferrero Nicoletta, Careglio Matteo, Giceva Maria, Cirio Carolina, Fedele Alessio, Feciale Petra, Armellino Andrea, Massarone Beatrice, Cagnasso Federico, Caria Giada, Parusso Edoardo, Fava Leonardo, Fornaciari Ilaria, Marengo Giulia, De Pasquale Vittoria, Boero Jakub, Capetta Pietro e Luca, Bossati Ezio, Beharaj Mirsen e Galvagno Paolo.

A inizio ottobre, nel Trofeo Coni 2022 disputato a Vigline Valdarno (Fi) in rappresentanza del Piemonte, la squadra composta da Carolina Cirio, Beatrice Massarone, Federico Cagnasso e Matteo Molino ha conseguito il 6° posto assoluto.

Mentre nel secondo week-end di ottobre l’atleta Ilaria Fornaciari ha conquistato il titolo nazionale nel doppio under 15, in coppia con la siciliana Alessia Pellittieri, si è laureata vice campionessa italiana nel singolo e ha conseguito un terzo posto nel doppio misto insieme al padovano Daniele Segato. Una performance davvero strepitosa!

Infine, da applausi anche l’ultimo periodo di tornei per la coppia Giuseppe Monchiero e Jakub Boero, che hanno trionfato nel torneo nazionale di Senigallia ad agosto e hanno raggiunto la finale in quello Superseries della scorsa settimana a Chiari.

Insomma la compagine guidata da Antonio De Pasquale, con il supporto dei tecnici Faizan Aslam, Ezio Bossati e Luca Capetta, ha dimostrato sul campo valori d’eccellenza e potenzialità future, ricevendo i complimenti del presidente della Federazione Italiana Badminton Carlo Beninati.

Il badminton è uno sport giovane e sano, praticato in un ambiente ricco di lealtà e di sportività, tanto che in gran parte delle partite non è necessario l’arbitro.

La disciplina è divenuta olimpica nel 1992, a Barcellona. Avvicinare i ragazzi al badminton è un buon consiglio per genitori ed educatori: basta assistere ad un torneo per convincersene