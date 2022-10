Volley femminile A1 - Cuneo travolta da Chieri, Signorile guarda avanti: "Testa alla partita di domenica"

Match senza storia quello disputato giovedì sera tra Cuneo Granda S.Bernardo e Reale Mutua Fenera Chieri.

Netto il 3-0 con cui la squadra torinese ha espugnato il palazzetto cuneese, aggiudicandosi il derby.

Per Signorile e compagne l'obbligo di voltare immediatamente pagina: all'orizzonte una nuova sfida davanti al pubblico di casa, domenica contro la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore.

Le parole post match della capitana biancorossa: "Sapevamo che non sarebbe stato semplice, ma sicuramente non abbiamo spinto come sappiamo. Non siamo scese in campo con la giusta determinazione; loro ci hanno messo in difficoltà da subito, ma noi le abbiamo aiutate. Ora testa alla partita di domenica".

Ex della partita Ilaria Spirito, oggi libero di Chieri: "Il nostro obiettivo principale era imporre il nostro ritmo e il nostro gioco, e l'abbiamo centrato. Anche stasera la profondità del nostro organico si è dimostrata preziosa, e sarà fondamentale in tutta la stagione. Tornare in questo palazzetto è stata una grande emozione, già dall'allenamento di ieri".