Volley maschile A3: la "matricola terribile" Mirandola sulla strada del Monge-Gerbaudo Savigliano

Lasciatosi alle spalle la settimana del “tour de force”, con tre gare in sette giorni, il Monge-Gerbaudo Savigliano torna in casa nell’ultimo weekend di gare di ottobre, per la quinta giornata del Girone Bianco di Serie A3 Credem Banca. Alle ore 18 di sabato 29 ottobre arriva al Pala San Giorgio di Cavallermaggiore la compagine neopromossa dello Stadium Pallavolo Mirandola.

L’avversario. Lo Stadium Pallavolo Mirandola è, come detto, una novità della Serie A3 Credem Banca, dopo la promozione della scorsa stagione. I modenesi, che condividono con la “nobile” squadra del capoluogo anche i colori sociali gialloblu, hanno fin qui dimostrato di saper reggere appieno l’urto della nuova categoria, avendo collezionato 6 punti nelle prime quattro gare stagionali. Ultimo in ordine di tempo, il pesantissimo successo ottenuto contro la capolista Belluno, sconfitta 3-1 nel “catino” del PalaSimoncelli lo scorso fine settimana. Un dato interessante: tutti i punti raccolti fin qui dagli emiliani sono arrivati proprio tra le mura amiche. In panchina, l’esperienza del modenese Francesco Dall’Olio, ex palleggiatore che vanta un palmares di altissimo profilo sia da giocatore (tra gli altri titoli, quattro Scudetti e una Coppa CEV con Modena) che da allenatore (sempre con Modena, tra 1997 e 1998, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Coppa dei Campioni). Con lui, anche il figlio Andrea, palleggiatore, tornato a Mirandola in estate.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. In casa saviglianese c’è voglia di dare continuità, dopo i tre successi nelle ultime tre giornate e un filotto aperto di almeno un punto conquistato a partita, che prosegue da inizio stagione. Il centrale Daniele Mellano presenta così la gara: “Mi aspetto una partita impegnativa, tanto quanto le altre partite giocate finora. Sia perché Mirandola arriva da una vittoria per 3-1 contro una squadra molto forte come Belluno, successo che sicuramente darà loro maggior fiducia, sia perché, come ha dimostrato l'ultima giornata, questo è un campionario in cui può succedere di tutto e si deve sempre giocare al massimo per cercare di raggiungere i propri obiettivi.”.

Una nota curiosa: quella con Mirandola potrebbe essere una giornata importante per il compagno di reparto di Daniele: capitan Francesco “Ciccio” Dutto è infatti a sole 6 lunghezze dai 400 punti in carriera in tutte le competizioni. I precedenti. Quella di sabato sarà una prima volta tra le due compagini, che non si sono mai affrontate nelle competizioni ufficiali. La compagine gialloblu, infatti, è alla prima partecipazione della sua storia alla Serie A3 Credem Banca: dopo una continua alternanza tra Serie B1 e B2 iniziata nel 1989/90, nelle ultime cinque stagioni i modenesi hanno giocato nella Serie B unificata, prima di vincerla nello scorso campionato.

I biglietti. Da lunedì 24 ottobre e fino alle ore 16 di sabato 29 ottobre è possibile acquistare i biglietti per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-Stadium Pallavolo Mirandola sulla piattaforma Liveticket.it. In alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore. La partita sarà trasmessa in diretta su YouTube, al canale ufficiale della Lega Volley.