Melaverde (Canale 5) trasmette da Alba coi ragazzi dell'Osteria Sociale Montebellina

Domenica 30 ottobre, alle ore 11.55 su Canale 5, andrà in onda la puntata del programma di approfondimento culinario Melaverde intitolata “Tartufo”: un servizio lungo circa 20 minuti che racconta l’identità del fungo ipogeo delle Langhe e del Roero, l’attività dei cercatori con il loro cane, i piatti gastronomici e le tecniche di lavoro dei frutti offerti dalla natura.

Parte delle riprese sono state realizzate all’interno nell’osteria sociale Montebellina, nel quartiere Moretta di Alba, che la cooperativa Emmaus di Alba gestisce insieme a “La Colomba coj”.



Alcuni lavoratori di Progetto Emmaus hanno partecipato alla realizzazione del filmato in veste di comparse e attori. Come spiega il presidente di Progetto Emmaus Alberto Bianco, “l’obiettivo di Montebellina è realizzare inserimenti lavorativi di persone con fragilità, affiancandoli nel percorso di riappropriazione di nuove autonomie e competenze, oltre che rappresentare per il quartiere un centro aggregativo e culturale. Sebbene la puntata di Melaverde sarà dedicata a un tema principalmente gastronomico con protagonista il tartufo in tutte le sue declinazioni, durante le riprese abbiamo tentato di trasmettere l’importanza dei percorsi di inclusione sociale intrecciati all’identità dell’osteria. Speriamo questi elementi possano emergere dalla narrazione”. E conclude: “Anche il nostro vino sociale 8Pari, realizzato in ogni passo produttivo da persone con fragilità, comparirà durante la puntata. Ringraziamo per la gentilezza e la professionalità l’equipe televisiva che si è fermata nelle Langhe per alcuni giorni lavorando a stretto contatto con noi”.



Protagonisti del servizio televisivo saranno anche le fattorie Fiandino di Villafalletto con la loro produzione di formaggi. Dicono dall’azienda: “Le Fattorie Fiandino hanno origini settecentesche, quando Stefano Fiandino preferì le montagne alpine occitane a Milano e qui iniziò il primo allevamento. Negli alpeggi della Valle Stura, i bovini trovarono una prima casa e i Fiandino vennero istruiti dalla natura, che insegnò loro tempi e modi di vivere il territorio e la produzione casearia. Oggi Mario ed Egidio Fiandino, pensando al territorio di Langa che ha tanto ispirato Nonno Magno, decidono di raccontare boschi e rinomate colline in formaggi al tartufo che racchiudono freschezza e decisione, leggerezza e intensità”.