INSIEME per la petizione “Strade sicure, la vita vale”

Da alcuni giorni è aperta la petizione "Strade sicure, la vita vale" a seguito degli ultimi drammatici incidenti in cui hanno perso la vita anche molti giovani e giovanissimi.

L’Associazione Insieme, da sempre attenta al valore della vita umana e sensibile alle problematiche inerenti le infrastrutture della nostra Provincia, condivide e sostiene questa importante iniziativa invitando a sottoscrivere questo appello sul sito http://www.lastampa.it/cuneowww.lastampa.it/cuneo (in alto si può trovate il link su cui cliccare “Strade sicure, la vita vale: firma anche tu la petizione”).

«Abbiamo in programma, per fine gennaio, un importante incontro per riflettere, con qualificati esperti del settore, proprio sul tema delle infrastrutture stradali e non solo» spiega il Presidente di Insieme, Marcello Cavallo «Uno dei nostri Pianeti tematici, Infrastrutture e Innovazione (gruppo di lavoro della Galassia Granda), è al lavoro da alcuni mesi per definire specifiche proposte in merito. Rinnoviamo quindi l’invito a sottoscrivere e far sottoscrivere questa petizione che ha l'obiettivo di chiedere: un piano di interventi per rendere le strade sicure, un progetto di educazione stradale nelle scuole, una campagna di pubblicità progresso per sensibilizzare chi guida».