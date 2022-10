Al via la nuova stagione di Time Out! Questa sera alle 21 si torna a parlare di pallavolo femminile di serie A2…ma anche di A1

Il Campionato di volley femminile di serie A2 è ripartito nello scorso week-end e da questa sera alle 21 prende il via anche la nuova stagione di “Time Out”, il format di approfondimento sul Campionato di A2.

Dopo il successo ottenuto nella prima stagione, con numeri di ascolto superiori alle più rosee aspettative, si torna in onda questa sera con interviste, collegamenti in diretta, filmati e ospiti in studio. Al timone della trasmissione confermato il giornalista Matteo La Viola, coadiuvato alla regia dall’esperto Raffaele Massano.

Tra le principali novità di questa nuova edizione c’è lo “sbarco” in serie A1. Time Out, infatti, da quest’anno seguirà da vicino anche il massimo Campionato, con una finestra riservata soprattutto alle società sportive seguite dalle testate giornalistiche del gruppo “More News”.

Per la serie A1 gli approfondimenti al momento riguarderanno il Wash4green Pinerolo, la Cuneo Granda San Bernardo e la E-Work Busto Arsizio. Protagonista del format resterà il campionato di serie A2, con un occhio di riguardo per gli impegni della Lpm Bam Mondovì, unica formazione piemontese partecipante al campionato cadetto. Il titolo della 1^ puntata è “Finalmente in campo”, per celebrare l’avvio del Campionato.

Ospite in studio l’esperta schiacciatrice della Lpm Bam Mondovì Laura Grigolo, mentre dalla Lombardia è previsto il collegamento con l’allenatore della Picco Lecco Gianfranco Milano. Come per la prima edizione, Time Out andrà in onda sulle home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it (per la zona di Cuneo), di Piazzapinerolese.it (per la zona di Pinerolo) e su Informazioneonline.it (per la zona di Busto Arsizio).