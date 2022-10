Volley A2M, domani sera c'è Cuneo-Ravenna. Liberi di osare: Bisotto: "Più concentrazione", Lilli: "Dipenderà da noi" (VIDEO)

Anticipo di lusso quello che va in scena domani sera (sabato 29 ottobre, ore 20,30) al palasport di San Rocco per il campionato di serie A2 Credem Banca.

Arriva Ravenna, squadra appena retrocessa dalla SuperLega e con tanta voglia di tornarci al più presto. La società romagnola ha affidato a Marco Bonitta il difficile compito: l’ex CT della Nazionale femminile ha preso il posto sulla panchina di Emanuele Zanini che, guarda il caso, da quest’anno siede su quella del Cuneo donne. Nel turbillon di panchine, oggi Bonitta è anche CT della Slovenia uomini.

Il coach ravennate ha costruito un roster decisamente interessante, assemblando un mix di esperienza con giocatori del calibro di Manuel Coscione (palleggiatore cuneese, con una lunga e prestigiosa carriera alle spalle), alla fresca esuberanza del talentuoso opposto Alessandro Bovolenta, figlio d’arte dell’indimenticato Vigor. O lo schiacciatore Roberto Pinali, punto fermo della Nazionale campione del mondo di Fefè De Giorgi.

Per la BAM Acqua S.Bernardo, dunque, un impegno ostico, sette giorni dopo la sofferta affermazione al tie break con Lagonegro.

Che non aveva lasciato particolarmente soddisfatto coach Max Giaccardi: “Bisogna capire quando le partite si vincono grazie ad episodi e quando si gioca di squadra”, le sue parole nel dopo partita. Su questo hanno lavorato in settimana l’allenatore ed i suoi ragazzi, ora bisogna metterlo in pratica.

"Cercheremo di restare concentrati su ogni azione – assicura il libero titolare Francesco Bisotto nel presentare il match – soprattutto all’inizio ed a metà set che fanno la differenza per poter giocare più tranquilli nei momenti caldi”.

“Sappiamo che quando esprimiamo il nostro gioco siamo in grado di mettere in difficoltà tutte le squadre – ricalca il suo vice, Mattia Lilli – quindi dipenderà da noi riuscire ad arginare la bravura dei ravennati".

Ricordiamo che la partita Cuneo-Ravenna di domani sera sarà l’occasione ideale per festeggiare Halloween tutti insieme. Grandi e piccini sono invitati a presentarsi vestiti a tema; per i più piccoli un dolcetto ITsGOOD in omaggio all’ingresso e la possibilità di usufruire del servizio “truccabimbi” a offerta libera messo a disposizione dalla Croce Rossa Italiana di Cuneo, per tutti invece la possibilità di aggiudicarsi a fine match il premio come MIGLIOR TRAVESTIMENTO con premiazione in campo dopo MVP & FAIR PLAY.