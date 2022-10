A Belvedere Langhe si presenta "L'orto da zero" di Simone Siviero

La Biblioteca di Belvedere Langhe in collaborazione con l'associazione BeldereduemilaEventi vi invita a partecipare v enerdì 4 novembre all'incontro con Simone Siviero , scrittore e guida escursionistica ambientale della Valle di Susa. Con il suo libro "L'orto da zero" l'autore si rivolge ai principianti, a chi è attratto dalla terra, ma ancora non sa da che parte cominciare, a chi ha poco tempo da dedicare all'orto, ma si ostina a seminare. Siviero illustra suggerimenti per conoscere il suolo e sapere come funzionano le piante che coltiveremo, come si seminano e come crescono. È un invito all'osservazione della natura, ma anche un incoraggiamento a prenderci un po' di tempo e di cura di noi stessi. In fondo un segreto per un buon orto sta nella sua progettazione e il periodo giusto per iniziarlo è adesso.

Vi aspettiamo presso la sede della Biblioteca, Piazza A. Moro, alle ore 21.

Per informazioni sull'evento, tel. 333 2341527 – belvedereduemilaeventi@gmail.com