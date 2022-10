A Ceresole d’Alba 512 mila euro dalla Regione per la rigenerazione urbana

Ceresole d’Alba è uno dei 16 Comuni della provincia di Cuneo con meno di 35.000 abitanti che usufruirà di una parte dei 5,8 milioni di euro destinati dalla Regione Piemonte a progetti che vanno dalla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza di scuole, ponti, luoghi dedicati al volontariato e ai servizi socio-sanitari.

Il sindaco Franco Olocco ci ha delineato i propositi della sua amministrazione: “È a buon punto il progetto specifico, a seguito di uno studio di fattibilità, per intervenire sull’edificio dell’attuale bocciofila in via Salasco e sugli arredi urbani circostanti, compresa l’area verde limitrofa.

La struttura avrà un’architettura del tutto simile e coerente a quella del vicino Museo della Battaglia, e nelle nostre intenzioni dovrà diventare uno spazio aggregativo, con bocciofila, bar e area di co-working.

Diventerà dunque un luogo di riferimento per i turisti e i bikers, essendo il punto di partenza e di arrivo dei nostri sentieri. Verrà posta molta attenzione alla sicurezza pedonale, con la realizzazione di un marciapiede e di un’area giochi per bambini.”

Il contributo regionale per Ceresole d’Alba dovrebbe assestarsi sui 512.000 euro, mentre nelle intenzioni della Giunta Cirio, la pianificazione continuerà anche nel biennio 2023-2024: finora il Piemonte ha stanziato 34 milioni, distribuiti proporzionalmente sul territorio.

Conclude il sindaco: “Ci interessa valorizzare il nostro concentrico, creare un punto di aggregazione per i cittadini e nel contempo offrire un’immagine turistica all’altezza della storia e della bellezza dei nostri luoghi”.