Ad Alba il 5.8% della popolazione si è rivolta alla Caritas per varie difficoltà

Alba: 31219 abitanti (Dati Istat gennaio 2022) di cui 1800 circa in difficoltà economica.

Si parla del 5.8% della popolazione totale. Un dato in diminuzione rispetto al 2021 ma in aumento rispetto al periodo pre pandemia, su cui Caritas Alba, Centro Socio Assistenziale, Comune di Alba, le associazioni di volontariato, gruppo Egea, stanno facendo squadra in nome della solidarietà e dell’assistenza sociale per aiutare le persone che, per diversi motivi, necessitano di assistenza.



Ieri sera (venerdì 28 ottobre), presso la Sala Don Bussi del seminario vescovile di Alba, si è svolto l’incontro organizzato dalla Caritas Alba per riflettere sui numeri della povertà che colpisce anche il nostro sviluppato territorio. Una tematica che avevamo introdotto alcuni giorni fa (leggi articolo) e che trova conferma nei dati numerici che fotografano la realtà da settembre 2021 ad agosto 2022 ad Alba e dintorni.



«I numeri sono lo specchio di ciò che vediamo - afferma Frate Gabriele Dall’Acqua dell'Osservatorio Caritas Alba - e sono la base su cui lavorare per rendere migliore la nostra società. Alba è come un corpo: se le sue parti sono sane, la vita scorre con più benessere. La Caritas deve agire in sinergia con gli altri attori del sociale: tutte parti di questo corpo che cerca di stare bene.

Passando ai numeri partiamo dalle famiglie: sono stati 657 i nuclei familiari che si sono rivolti alla Caritas Alba per un totale di circa 1800 persone così suddivise: 200 famiglie con due componenti, poco più di 200 con un figlio, e la rimanenza con due o poiù figli. Tra queste 337 famiglie hanno minori. Un dato che fa riflettere è che la fetta maggiore comprende la fascia 25-45 anni.

Se paragoniamo i dati al 2021 le famiglie sono meno (erano 841) ma sempre un centinaio in più rispetto al 2019, anno pre pandemia.

Delle persone che si sono rivolti in Caritas, 13 sono senza dimora, il 48% ha problemi economici per l’acquisto di beni di prima necessità, ed è in aumento del 9%, purtroppo in crescita. Ricordo che ospitiamo 49 famiglie per un totale di 120 persone sul territorio, grazie all’aiuto di altre famiglie che hanno ricevuto contributi da noi per circa 20 mila Euro».



A livello pratico la Caritas ha elargito 273 mila Euro così suddivisi: «Rispetto allo scorso anno - prosegue Frate Gabriele - abbiamo contribuito con 58 mila Euro in più. Il 20% del totale è stato utilizzato per il pagamento delle bollette (59 mila Euro), seguito dal pagamento degli affitti (49 mila Euro) a favore ovviamente di famiglie bisognose. Le altre voci riguardano le azioni quotidiane per vivere, dalla spesa ai vestiti, dai trasporti ai medicinali… Abbiamo anche donato 25 Euro per progetti parrocchiali dedicati ai poveri.

All'emporio si sono rivolte circa 1500 persone per un totale di 150 mila kg di cibo distribuiti alle 531 famiglie che hanno fatto richiesta. Sono stati distribuiti 7895 pacchi».