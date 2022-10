Addio a Felice Becco, 'il gastronomo' di Borgo San Dalmazzo

A Borgo San Dalmazzo tutti lo conoscevano come "Il gastronomo". Lutto in città per la scomparsa di Felice Becco, 73 anni, a lungo titolare con la moglie Elsa Fantino della gastronomia sotto i portici di via Garibaldi.



Inaugurata nel 1973, l'attività rimase aperta fino al 2016, deliziando il palato di tanti borgarini. Oltre alla moglie Elsa, Felice Becco lascia le figlie Valentina, Eleonora e Francesca, i generi Maurizio, Andrea e Simone, le nipoti Letizia, Beatrice, Ludovica e Ginevra, il fratello Gianfranco, le sorelle Margherita, Maria e Paola.



Il funerale sarà celebrato lunedì 31 ottobre alle 14.30 nella parrocchia di San Dalmazzo. Il rosario sarà recitato domenica 30 ottobre alle 19.30.