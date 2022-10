Gallo d'Alba: il nuovo comitato di quartiere incontra la popolazione

Una striscia di terra che ospita abitazioni con circa 150 abitanti, lontana qualche kilometro da Alba, frutto di cartine topografiche un po’ bizzarre che mettono in difficoltà alcuni proprietari di case che hanno porzioni in frazione Gallo d’Alba e nel Comune di Grinzane Cavour, frazione Gallo Grinzane.

Da qualche settimana Gallo d’Alba ha il suo comitato di quartiere che, come per altri piccoli territori che orbitano intorno ad Alba, potrà portare in modo più diretto le osservazioni dei cittadini all’amministrazione comunale albese. Ricordiamo che questa lingua di terra era sotto il comitato di quartiere di San Cassiano.

Presidente Fausto Mascarin, che importanza ha la nascita di questo comitato di quartiere?

«L’essere riusciti a creare un comitato di quartiere significa portare al Comune di Alba le esigenze di circa 150 abitanti che vivono in una zona che può assumere più importanza del passato. Faremo un incontro con la popolazione ad inizio novembre per capire quali sono le problematiche da risolvere che, come vedo succede per gli altri quartieri, sono già accomunate sulle tematiche della viabilità, della sicurezza, delle strade».

Come vi volete porre nei confronti di Alba?

«Sicuramente vogliamo instaurare un dialogo costruttivo con il Comune di Alba, soprattutto nella persona dell’assessore Massimo Reggio, che ha la delega ai quartieri e che è intenzionato ad instaurare un rapporto collaborativo con i vari comitati. La popolazione di questa frazione è al primo posto e si porteranno le sue esigenze. Siamo appena nati e cercheremo di crescere portando l’attenzione anche sulle nostre piccole zone che devono crescere anche come servizi. Ringrazio Franco Sampò per aver voluto questo comitato, di cui è vice presidente, e auguro a tutti un buon lavoro nel nome della collaborazione e della crescita».