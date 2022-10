Il sito UNESCO dei paesaggi vitivinicoli e Alba Città Creativa: “Lanciamo un questionario sullo Sviluppo Sostenibile del Territorio”

Sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite e approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU, l’Agenda è costituita da 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – inquadrati all’interno di un programma d’azione più vasto costituito da 169 target o traguardi, ad essi associati, da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030.



Il sito UNESCO dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato e Alba Città Creativa UNESCO per la Gastronomia hanno avviato un progetto di consapevolezza territoriale, di promozione e di comunicazione basato sull’attuazione dell’Agenda 2030.



Roberto Cerrato, direttore del Sito UNESCO dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, e Gianfranco Cremaschi, presidente, spiegano: “Il legame tra le colline UNESCO e la sostenibilità è imprescindibile e su indicazione del presidente Comaschi e dei soci abbiamo sempre lavorato sulla crescita sostenibile del territorio. Grazie al lavoro che stiamo svolgendo insieme al territorio, e in modo particolare ai giovani, vogliamo implementare nuove azioni che possano produrre effetti positivi nel lungo periodo”.



Emanuele Bolla, assessore al Turismo di Alba dichiara: “Stiamo lavorando con il think-tank su nuovi approcci per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 nell’ambito dell’azione turistica del Comune e delle attività della Città Creativa UNESCO per la Gastronomia. Vogliamo partire da una raccolta di informazioni sul territorio e avere una fotografia chiara di come il nostro territorio è percepito dal punto di vista della sostenibilità da parte di turisti e cittadini”.