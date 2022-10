Savigliano, designati i rappresentanti del Consiglio comunale nelle Consulte

Sono state votati tutti all’unanimità i rappresentanti del Consiglio comunale nelle varie Consulte cittadine saviglianesi. Si tratta di organi – come dice la denominazione stessa – consultivi che rappresentano le antenne sul territorio per vari temi di carattere sociale, culturale e ambientale, importanti per l’amministrazione comunale.



Per quanto riguarda l’ “Osservatorio permanente sulle barriere architettoniche, la proposta e la promozione di pari opportunità per l’accessibilità agli spazi urbani” è stato designato, quale garante dei diritti della persona, Michele Falletti.

I rappresentanti del Comune in questo saranno Massimo Actis (maggioranza) e Paolo Tesio (minoranza).



CONSULTA SOLIDARIETA’ (maggioranza Sergio Tesio, minoranza Giacomo Calcagno)



CONSULTA ANZIANI e PENSIONATI (maggioranza Luciano Gandolfo, minoranza Gianluca Zampedri)



CONSULTA della FAMIGLIA (maggioranza Silvia Garaventa, minoranza Giorgia Seliak). Su questo punto, il consigliere Giulio Ambroggio ha chiesto che venisse modificata la denominazione in Consulta delle famiglie e non più soltanto della famiglia. Il segretario comunale Bacchetta ha però spiegato che sarebbe stata necessaria la modifica della delibera istitutiva delle Consulte.

Ragion per cui sulla questione si è deciso di soprassedere rinviando l’eventuale variazione ad una successiva seduta.



CONSULTA GIOVANI (maggioranza Mattia Giordana, minoranza Paolo Tesio).



CONSULTA CULTURA e PROMOZIONE TERRITORIO (maggioranza Francesco Villois, minoranza Giulio Ambroggio).



CONSULTA PARI OPPORTUNITA’ (maggioranza Eleonora Racca, minoranza Giorgia Seliak).



CONSULTA SPORT (maggioranza Alberto Pettavino, minoranza Giacomo Calcagno).



CONSULTA ATTIVITA’ PRODUTTIVE (maggioranza Massimo Actis, minoranza Gianluca Zampedri).



CONSULTA ECOLOGICA (maggioranza Sergio Tesio, minoranza Maurizio Occelli).