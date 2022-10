Crissolo, ruba l'auto del sindaco Re e fugge: arrestato

Sabato mattina un cittadino di nazionalità pakistana, giunto sul posto in bicicletta, ha trafugato l’Alfa Romeo di proprietà del sindaco Fabrizio Re, momentaneamente parcheggiata nei paraggi dell’ex caserma dei carabinieri di Crissolo.



Salito a bordo dell’auto il pakistano si è dato alla fuga in direzione Pian della regina, per poi invertire il senso di marcia poco dopo e transitare nuovamente in paese a velocità sostenuta.

Avvertiti dell’accaduto, i carabinieri davano a quel punto inizio ad un lungo e spettacolare inseguimento, con il ladro in fuga lanciato a tutta velocità verso il fondo valle.



Inseguimento che ha visto coinvolte pattuglie di Paesana, Revello e Saluzzo, e che si concludeva lungo Via dei Boschi, all’altezza del Golf Club, alle porte di Saluzzo con il pakistano che prima di venire arrestato usciva di strada e danneggiava così la vettura.



Il primo cittadino, nel commentare il fatto, ha espresso parole di gratitudine per il Comandante la stazione di Paesana Maurizio Galmuzzi e per i Carabinieri della Compagnia di Saluzzo “per la tempestività d’intervento e per la grande professionalità messa in campo”.