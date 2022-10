Escursionista diretto al monte Argentera non fa ritorno a casa: partita nella notte la ricerca

Avrebbe dovuto raggiungere la cima del monte Argentera, in alta valle Gesso, ma non ha fatto ritorno a casa e non si è messo in contatto con la famiglia. E' scattata, quindi, l'operazione di ricerca del 31enne originario di Roma.

L'uomo - probabilmente in vacanza in Granda assieme alla famiglia - già da alcuni giorni stava affrontando escursioni in valle, comunicando costantemente con la madre. E' stata proprio lei a dare l'allarme, verso le 23 di ieri (venerdì 28 ottobre).

Vigili del fuoco, Soccorso Alpino e Soccorso Alpino della guardia di finanza sono in azione dalla nottata appena trasorsa. Alle prime ore di oggi, sabato 29 ottobre, è stato predisposto l'intervento delle unità cinofili e del 'Drago' da Torino. Già ritrovata la macchina dell'uomo alle terme di Valdieri.