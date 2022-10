In valle Gesso proseguono le ricerche dell'escursionista trentenne disperso

Proseguono le attività di ricerca, in alta valle Gesso, dell'uomo scomparso nella serata di ieri.



M.P. - queste le iniziali dell'escursionista classe 1990 - , originario di Roma, non ha fatto rientro dopo un'ascensione sul monte Argentera. L'elicottero dei vigili del fuoco tra trasportando in quota le squadre di soccorso, composte da membri del soccorso alpino di Cuneo e della guardia di finanza e dei vigili del fuoco, per permette loro di battere tutti i versanti.



In arrivo anche un mezzo dotato di apparato per la ricerca di segnali telefonici in aree impervie.