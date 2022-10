Franck Ribery lascia il calcio giocato

Ci sono campioni che vanno al di là dei colori, delle simpatie e del tifo. Uno di questi è il talento francese Franck Ribery, classe 1983, e nato a Boulogne-sur-Mer, nel nord della Francia. Da brividi il suo ultimo saluto come calciatore, lanciato su Instagram con un video e la sua voce narrante in sottofondo. Ripercorriamo le tappe di questo grande campione che con la maglia del Bayern di Monaco è salito in cima al mondo, e che adesso farà parte dello staff tecnico dell’allenatore Nicola della Salernitana, fino a fine stagione.

Gli ultimi due anni a Salerno fra infortuni e la cavalcata della salvezza

Per raccontare di Ribery si potrebbe partire sia dall’inizio della sua carriera, sia dalla fine. Eh sì, perché la scelta di questo grande campione di approdare a una realtà come quella di Salerno la dice lunga prima sull’uomo e poi sul calciatore che è stato. Uno che nella propria carriera ha vinto praticamente quasi tutto a livello di club e che, nonostante ciò, decide di indossare la maglia di una squadra che lotta per non retrocedere come si vede dalla classifica provvisoria della Serie A. L’apporto che il francese ha dato a questo club a livello tecnico, di immagine, di mentalità, e di visibilità è stato fondamentale, e il fatto che il presidente Iervolino gli abbia offerto un posto in società non è un caso, ma per ora resterà sul campo a far da consigliere a mister Nicola.

12 ANNI AL BAYERN DI MONACO: 24 TROFEI

Per comprendere ciò che Ribery ha rappresentato per il Bayern di Monaco basta contare i titoli che il francese si è portato a casa nei 12 anni in Germania. Ben 24, la media cioè di due all’anno. Un numero clamoroso che però manca di un pallone d’oro che secondo molti Ribery avrebbe meritato nel 2013, e che lo stesso ex calciatore ha definito “furto” l’assegnazione a Cristiano Ronaldo. In quell’annata il numero “7” del Bayern era stato imprendibile, e nonostante un triplete vinto con i tedeschi da assoluto trascinatore, arrivò terzo alla premiazione del pallone d’oro. Il palmares di Ribery in Baviera consta di nove titoli di Germania, sei coppe di Germania, una Champions League, un mondiale per club, una Supercoppa UEFA, una Coppa di Lega tedesca, e ben cinque supercoppe di Germania.

Gli inizi in Francia, poi il Galatasaray e il lancio definitivo al Marsiglia

Come tutti i calciatori, anche Franck Ribery aveva cominciato a giocare a calcio nella sua città natale, Boulogne-sur-Mer, dove si faceva già notare per la tecnica e il dribbling. Una tappa importante nella sua carriera è stata poi rappresentata dal Metz, squadra con la quale ha fatto il proprio esordio in Ligue 1 dopo aver disputato una stagione nell’Olympique Alès, e una al Brest. Ma sono le due esperienze prima in Turchia al Galatasaray, dove vince una coppa di Turchia, e poi l’anno dopo al Marsiglia nel 2005-2006, a valergli la convocazione in nazionale per i mondiali del 2006. Valutando la bacheca di questo straordinario campione è proprio un successo con la nazionale che manca, vittoria sfiorata proprio nel 2006 quando arrivò secondo con i galletti, dietro l’Italia di Lippi.

Lascia il calcio non soltanto un grande talento, ma anche un esempio per tanti. Un calciatore formatosi dal basso con il duro lavoro, e che è riuscito a calcare palcoscenici altissimi.