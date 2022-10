Leaderfarma: non si arresta il boom, il fatturato della farmacia online cresce ancora

Non si arresta il successo delle farmacie online, diventate sempre più un punto di riferimento degli utenti.

I consumatori ne apprezzano, in particolare, l'offerta ampia e variegata, la comodità di poter ricevere direttamente a casa il proprio ordine e l'affidabilità di un servizio che, anche grazie al customer care dedicato, è preciso e puntuale in ogni suo step.

È in questo scenario che si inserisce Leaderfarma, presente con il suo punto vendita fisico da più di trent'anni e ormai da tre interlocutore privilegiato anche all'interno del mondo digitale.

Con oltre 10.000 utenti registrati e un fatturato in costante aumento, Leaderfarma.it attualmente è un vero e proprio punto di riferimento nel panorama dell’e-commerce farmaceutico. Merito della vastità del catalogo, che conta più di 40.000 prodotti, ma anche di un lavoro di vendita e assistenza al cliente portato avanti con dedizione e impegno.

Sullo shop online è possibile trovare una grandissima scelta di articoli: dai farmaci da banco che non richiedono prescrizione medica ai dispositivi elettromedicali e ai prodotti per gli animali domestici, passando per gli integratori, i cosmetici, la linea dedicata alla prima infanzia e nutrizione sportiva.

Il tutto con la possibilità di beneficiare, oltre che di prezzi piuttosto competitivi, di offerte e promozioni interessanti, con decine di prodotti dei migliori brand periodicamente scontati con cui risparmiare ulteriormente sulla spesa.



Perché affidarsi alla farmacia online di Leaderfarma?

Leaderfarma ha saputo unire abilmente la grande esperienza maturata nel campo della vendita al pubblico con le nuove opportunità offerte dal mondo digitale. Un team giovane under 35 si occupa di gestire e coordinare le varie attività dell'e-commerce, con una particolare attenzione alla soddisfazione del cliente.

Il customer service, infatti, segue scrupolosamente tutti gli step necessari all'evasione e alla consegna dell'ordine, in modo che anche l'utente meno esperto o meno avvezzo agli acquisti online possa sentirsi sicuro nell'ordinare un prodotto direttamente da casa.

Un altro punto di forza di Leaderfarma è rappresentato da un blog dedicato alla salute e al benessere che propone numerosi contenuti informativi, nonché una sezione dedicata ai foglietti illustrativi dei farmaci.

Naturalmente, gli approfondimenti del blog vengono redatti da esperti del settore, al fine di offrire informazioni precise e dettagliate sulle patologie più comuni e suggerimenti per mantenere uno stile di vita sano e attivo.



Come effettuare un ordine sullo store di Leaderfarma

Acquistare prodotti sullo store di Leaderfarma è semplice e veloce. Basta navigare sul sito scegliendo i prodotti fra le varie categorie di appartenenza e poi inserirli nel carrello. Qui, l'utente può selezionare le modalità di pagamento, fra cui rientrano PayPal, il pagamento tramite carta di credito, il bonifico bancario oppure il contrassegno.

Una volta eseguito questo step, occorre decidere se ricevere il proprio pacco a domicilio, avvalendosi di uno dei diversi corrieri partner della farmacia online, oppure optare per la consegna presso uno dei moltissimi punti di ritiro sparsi in tutta Italia.

Ultimata la procedura di pagamento, l'utente riceverà una mail che confermerà l'ordine e questo verrà spedito nel più breve tempo possibile. La grande attenzione posta alla soddisfazione del consumatore è confermata dalle numerose recensioni positive certificate lasciate dai clienti – attualmente quelle a cinque stelle sono più di duemila.

Grazie a un impegno quotidiano che si traduce nell’evasione mensile di migliaia di ordini, Leaderfarma si conferma dunque leader nel settore farmaceutico digitale nel panorama italiano.