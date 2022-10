L'importanza delle recensioni su Internet: monitora la reputazione della tua azienda online

Oggi onnipresenti in rete, le recensioni sono uno strumento di informazione gratuito che permette di farsi un'idea migliore di un prodotto o servizio. Sono un modo efficace per controbilanciare messaggi pubblicitari spesso troppo lusinghieri e promesse di marketing lontane dalla realtà.

Secondo numerosi studi di marketing, un intervistato su due pensa che il sistema di recensioni e valutazioni su internet permetta di trovare il miglior impiego possibile. Questo sistema può aver un impatto sia positivo che negativo, in particolare tra Aziende e recensioni.

Le opinioni su Internet rappresentano solo una verità

Nonostante l'innegabile influenza di opinioni e valutazioni su Internet, è comunque necessario fare un passo indietro per mettere in prospettiva i contenuti. Le opinioni sono comunque soggettive. Per essere più precisi, rispecchiano un'esperienza vissuta in un dato momento: in altre parole, non è perché un dipendente ha avuto una brutta esperienza in un'azienda qualche anno fa che anche tu rimarrai per forza deluso. Oltre ai cambiamenti che avvengono nel tempo, va anche considerato che i criteri non hanno tutti la stessa importanza per ogni individuo. Ad esempio, un incarico può essere valutato in modo completamente diverso a seconda del dipendente. Però se le opinioni continuano ad essere molteplici e negative, il compito dell'azienda sarà quello di migliorare l'offerta datore-candidato, approntando i cambiamenti necessari.

Le strategie per attrarre aspiranti dipendenti devono passare al vaglio delle opinioni online

Nella strategia per attrarre talenti, le aziende hanno visto emergere negli ultimi anni un nuovo criterio da non trascurare: la web reputation. Indipendentemente dal settore di attività, quando un'azienda è presente in rete, la sua finestra è visibile a tutti; la corsa per l'attrattiva può quindi iniziare. Ciò che fa la reputazione elettronica di un'azienda sono soprattutto le recensioni online.

Le aziende dovrebbero prendere sempre più in considerazione le recensioni per la loro reputazione online

Se tutte le aziende non utilizzano tale stratagemma, devono però adeguarsi a questo nuovo elemento, la cui principale conseguenza è il calo della fidelizzazione. Le recensioni, infatti, incoraggiano i lavoratori a cercare un impiego che meglio soddisfi le loro esigenze, indipendentemente dall'azienda. I datori di lavoro devono quindi raddoppiare gli sforzi per creare collegamenti con i propri aspiranti dipendenti al fine di fidelizzarli. Le recensioni su Internet possono avere rapidamente conseguenze disastrose per la loro reputazione online ma possono anche consentire di migliorare il proprio status e intervenire sugli aspetti negativi aziendali. È quindi fondamentale monitorare regolarmente i commenti online dei lavoratori precedenti e rispondere ad essi se dovessero essere negativi.

L'importanza dei nuovi comportamenti dei candidati in reteSe la web reputation è così importante in rete è soprattutto perché è cambiato il comportamento dei candidati. Quando in precedenza il processo di assunzione consisteva in un'azienda che attendeva saggiamente che il candidato ideale si presentasse, l'equilibrio di potere sembra essersi invertito. I candidati oggi scelgono tanto un'azienda di quanto un'azienda scelga un candidato. Per un reclutamento di qualità si tratta quindi di essere attrattivi e competitivi. La soluzione? Una netta reputazione elettronica, e quindi il proliferare di opinioni positive. La fiducia viene prima di tutto dagli altri e niente batte il buon feedback dei tuoi dipendenti per migliorare la tua immagine online.