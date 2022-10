Senza il gas russo, l’Estonia deve riaprire le centrali inquinanti

I divieti di importazione di combustibile russo approvati finora dall’Unione Europea stanno costringendo i Paesi UE a tornare alle fonti di energia che hanno in casa, non importa quanto inquinanti siano. O almeno lo fanno gli Stati che possono permetterselo, come nel caso della Germania che dispone di centrali a carbone, e dell’Estonia che ha delle enormi riserve di scisto bitumato e i relativi impianti. Tali decisioni stridono con la campagna ecologista di cui i tedeschi in particolare si erano fatti alfieri e moralizzatori, ma è chiaro che i governi non possono lasciare del tutto i cittadini al freddo e far chiudere le aziende per mancanza di energia (anche in parte è già accaduto). Il piano estone di transizione ecologica prevedeva di spegnere le centrali a scisto entro il 2035 e smettere del tutto le estrazioni entro il 2040. Adesso queste date saranno spostate di qualche anno o qualche decennio, ma dalla compagnia energetica statale “Eesti Energia” rassicurano che si tratta solo di misure temporanee per far fronte alla crisi. Quest’anno, comunque, l’azienda ha assunto 600 persone per aumentare la produzione di scisto e per far funzionare gli impianti. Il sito La Svolta riporta le affermazioni del direttore di Eesti Energia, Hando Sutter, che spiega come lo scisto bituminoso sia una specie di “polizza assicurativa” che permetterà all’Estonia di colmare quella parte di elettricità venuta a mancare con le sanzioni anti-russe. Intanto, però, il prezzo dell’elettricità ha toccato il limite massimo consentito dagli scambi di borsa, cioè 4mila euro a MWh.