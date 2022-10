“Un padre su misura”: storie di padre e figli

La Casa del Teatro di Torino è stata il palcoscenico di un evento suggestivo ed affascinante che ha avuto come protagonista il nuovo libro dell’avvocato divorzista di Torino, Laura Gaetini.

L’evento ha avuto luogo il 27 ottobre, ed è stato reso ancor più speciale dalla voce unica dell’attore e doppiatore Mario Cordova.

Durante la serata la voce narrante ha fatto prendere vita alcuni brevi stralci ripresi dall’opera dell’avvocato rotale. La magia si è completata con le esibizioni artistiche ed acrobatiche degli artisti della scuola di circo FLIC.

L'autrice del libro dal titolo “Un padre su misura” ha messo in campo tutta la sua esperienza in diritto di famiglia, ma anche la sua grande empatia, dando alla luce un testo che narra con una visione inedita la storia di alcuni padri celebri.

Si tratta della seconda opera letteraria di Laura Gaetini, che nel 2015 ha avuto il suo esordio con un libro sui tradimenti avvenuti nelle coppie celebri. Dopo il tema intrigante dell’infedeltà, con il suo secondo libro, racconta l’essere padre di personaggi illustri, mostrando un loro lato sconosciuto.

Il libro dell’avvocato matrimonialista, è composto da 11 capitoli: ognuno è un percorso in una storia felice o tragica di un rapporto tra padre e figlio. Il viaggio ci porta a scoprire le vicende intime e poco note di personaggi al contrario molto conosciuti per diversi motivi.

Caratteri e comportamenti conosciuti all’esterno, cambiano forma e diventano rapporti difficili all’interno dell’intimità del nucleo familiare. Gli uomini descritti sono scienziati, dittatori, stilisti, poeti ed intellettuali: personaggi ammirati ed apprezzati per il loro lavoro e le attività, ma che nascondono relazioni affettive travagliate e complesse.

Il volto inedito di personaggi illustri

Tra i brani ce ne è uno con protagonista Gandhi. Il grande politico indiano e leader del movimento per la libertà e l'indipendenza dell'India, nonché il fondatore della nonviolenza e padre di chi ripudia la sopraffazione, aveva un rapporto diverso con il proprio figlio.

Harilal, nome del figlio di Gandhi, non aveva il padre come punto di riferimento, ma non si è sentito mai veramente amato, da quell’uomo che predicava la pace e l’amore.

Le parole dell’autrice nel libro sottolineano questa sofferenza del giovane, che soffriva di questa violenza non fisica, ma psicologica del padre, mettendo anche in discussione il suo essere simbolo della non violenza.

“Eppure, che cosa fosse davvero la violenza, Harilal, se lo chiedeva, incapace ormai di alzarsi dal letto in quel giugno 1948 a Bombay: la violenza era solo quella fisica oppure anche quella psicologica?

E se la risposta appariva ovvia, allora suo padre poteva davvero essere considerato in senso assoluto l’apostolo della non violenza?”

Anche Einstein, colui che è riuscito a compiere una vera rivoluzione nella fisica, non ha dato l’affetto meritato al figlio. Eduard, questo il suo nome, fu lasciato dal padre al suo destino, mentre quest’ultimo si rifugiava in America per scappare dalle discriminazioni razziali.

Laura Gaetini scrive che il giovane Eduard si chiedeva come il mondo potesse invidiarlo per quel padre così acuto e paladino dei diritti oppressi, che invece, nell’intimo dei rapporti affettivi, si dimostrava anaffettivo e per alcuni tratti meschino, per le assenze e le bugie.

“Lui solo sapeva che Albert Einstein, il difensore dei diritti degli oppressi che ragionava con Freud su l'inumanità di ogni guerra, prendendosi gli applausi degli intelligenti del mondo occidentale, rappresentava il fallimento di ogni paternità.

Che era, come dire, il fallimento di ogni umanità.

Per questo, non poteva proprio capire come potessero invidiarlo per essere il figlio di Albert Einstein”.

L’opera letteraria continua in maniera avvincente e suggestiva, attraversando secoli e epoche, fino ad arrivare al periodo rinascimentale, quando i pontefici avevano figli. Il testo descrive la figura di Alessandro VI, al secolo Rodrigo Borgia, un papa lussurioso e sanguinario, ma che in famiglia ha saputo essere un grande padre. Tutti i suoi figli, avuti con la stessa donna, sono stati riconosciuti e hanno avuto le migliori sistemazioni possibili.

Le nove storie del passato, si concludono con una narrazione contemporanea. Giungendo a toccare il tema dei servizi sociali, che garantiscono l’assistenza alle persone in difficoltà, tra cui anche bambini abbandonati o con genitori che non sono in grado di occuparsi del loro benessere ed educazione. Laura Gaetini, avvocato esperto in diritto di famiglia e tutela dei minori, sottolinea l’importanza dei servizi sociali che intervengono per porre rimedio ai casi di disagio familiare. Si tratta di situazioni che non possono essere sanate o ricondotte a relazioni interpersonali fisiologicamente sane usando mezzi meno invasivi che non quelli di allontanamento dalle famiglie d’origine.

Essere genitore è una sfida in tutte le epoche ed in tutti i contesti: si tratta di accompagnare un altro essere umano, dalla nascita fino all’età adulta, in un viaggio di gioie, responsabilità e anche momenti di tristezza.

La verità è che non ci sono regole precise da seguire o meglio nessuna persona segue un corso per imparare ad essere padre o madre. Le personalità più celebri della nostra storie, ammirate per il loro impegno nel sociale, spesso nascondono relazioni traumatiche con i figli. Questi ultimi, non dimenticheranno facilmente di essere stati messi al secondo posto rispetto al “mondo intero” e alcuni atteggiamenti dei genitori sono la conseguenza di una vita dominata dai conflitti.

Un’infanzia piena di amore e di affetto è il regalo migliore che un essere umano può fare ad un altro.

Se vuoi sapere di più su l'avvocato divorzista di Cuneo, Laura Gaetini, clicca qui. Puoi leggere le altre pubblicazioni e conoscere tutti i servizi dello studio legale.