Welfare, Franco Graglia: "Dalla Regione 90 milioni di euro per il sostegno ad anziani e disabili"

“Come Regione Piemonte abbiamo introdotto un voucher per le famiglie che hanno familiari non autosufficienti. Sono stati stanziati 90 milioni di euro, 45 destinati per chi presta assistenza a domicilio ai propri affetti, altrettanti per chi invece ha optato per ospitare il parente non autosufficiente in Rsa. Il tetto Isee non deve essere superiore ai 50mila euro all’anno".



Ad annunciarlo Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio regionale piemontese.



"Si tratta di una misura che di prevede possa venire incontro alle esigenze di tante famiglie che convivono con il dramma della disabilità. Ancora una volta il presidente Alberto Cirio, Forza Italia e il centrodestra dimostrano la propria sensibilitá verso le fasce più deboli della popolazione piemontese”.