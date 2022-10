Savigliano: consegnato all'Opera Pia S.Anna un concentratore di ossigeno

Nel primo pomeriggio di giovedì 27 ottobre, il Rotary Club Savigliano ha consegnato al Direttore dell’Opera Pia S. Anna, Casa Sordella di Fossano, Alban Vercellotti Mesi un concentratore di ossigeno.



Divenuto particolarmente noto in questi periodi di pandemia, in quanto si tratta di un dispositivo che concentra l'ossigeno proveniente da una determinata fonte (tipicamente l'aria ambiente) fornendo una miscela di gas arricchita di ossigeno, è il quarto distribuito dal Club saviglianese alle RSA del territorio nell'ambito del progetto interdistrettuale ROTARY - USAID 2001-02.



Verso sera, insieme al Lions Club Saluzzo Savigliano, ha poi partecipato ad una messa per i defunti celebrata in S. Andrea da don Piero Gallo.