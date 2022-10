Uvernada a Saluzzo: due appuntamenti al Teatro Magda Olivero

Nel calendario di Uvernada 2022 due appuntamenti al Cinema Teatro Magda Olivero.

Domenica 30 ottobre lo spettacolo “55 giorni. L’Italia senza Moro”, lunedì 31 ottobre la proiezione del film “Bogre” di Fredo Valla.

Con la compagnia Primoatto, in collaborazione con Teatro Prosa Saluzzo e Teatro del Marchesato lo spettacolo “55 giorni. L’Italia senza Moro” va in scena domani domenica 30 alle 21. Biglietto 8 euro. Prevendita al numero 351/ 9038507.

Adattamento teatrale ad opera di Corrado Vallerotti del libro scritto da Stefano Massini, in cui si racconta dell’Italia nel periodo del sequestro del Presidente Dc. Vengono messi in evidenza fatti di cronaca, racconti di costume e attualità che si svolsero in quei giorni, in cui il mondo non si fermò nonostante tutti tenessero il fiato sospeso. La Compagnia sceglie dunque un argomento scottante e discusso del ‘900 e cerca di metterlo in scena con una visione nuova e particolare in cui si pone l’accento sui vari stili di comunicazione che adesso, come allora, hanno il compito di raccontare la storia. La rappresentazione avrà elementi tecnici e fisici molto marcati, caratteristica innovativa per gli attori e vedrà in scena (in ordine alfabetico) Giorgio Berardo, Mauro Bocci, Laura Lamberti, Micol Midulla, Elisa Rivoira, Corrado Vallerotti.

Lunedì 31 ottobre, alle 21 sempre al Magda Olivero ma alle 20 "Bogre – La grande eresia europea" un film di e con Fredo Valla con la partecipazione di Giovanni Lindo Ferretti, Olivier de Robert e con Muriel Batbie-Castell, Gérard Zuchetto, Alain Vidal, Luca Occelli, Dario Anghilante.

Ingresso libero.

"Bogre" racconta un lungo viaggio sulle tracce di Catari e Bogomìli, eretici del medioevo diffusi dai Balcani all’Occidente europeo. Per questo – come recita il sottotitolo del film – quella di Catari e Bogomìli è stata una grande eresia europea. Perché Bogre? Chi parla la lingua d’oc sa che bogre (si legge bugre) significa bulgaro, ma che da secoli la parola ha assunto il significato di inetto, babbeo, di colui che maschera la verità.

Dal XII secolo bogre divenne un insulto diretto ai Catari d’Occitania, assimilati al movimento dei Bogomìli bulgari, da cui il catarismo occidentale derivava. Partendo da un ricordo legato all’utilizzo della parola bogre da parte del padre, il regista Fredo Valla e la sua troupe intraprendono dunque un viaggio attraverso quattro terre (Bulgaria, Italia, Occitania, Bosnia) alla ricerca delle relazioni culturali e religiose tra i due movimenti.

È eretico colui che afferma il diritto/dovere di scegliere secondo coscienza (“eresia”, non a caso, deriva dal greco haìresis, scelta). Bogre riscopre una storia “estirpata dai libri di storia” e a partire da un’eresia che attraversò il medioevo europeo propone una riflessione sul nostro recente passato segnato da persecuzioni e genocidi come la Shoah e sul tempo presente con fenomeni di intolleranza che non paiono venir meno.