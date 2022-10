Bra, il 1° novembre raccolta fondi delle volontarie vincenziane nelle chiese e al cimitero

Che i semi della solidarietà e della condivisione producano sempre buoni frutti è un dato di fatto. Succede anche a Bra, dove sono molte le associazioni impegnate nella gioia di fare beneficenza concreta nei confronti degli svantaggiati e dei più deboli.



Depone in tal senso la raccolta fondi, a scopo solidale, che le volontarie vincenziane di Bra hanno in programma martedì 1° novembre al cimitero e davanti alle chiese cittadine, in concomitanza con gli orari delle Messe.



Grazie a questa colletta, che si realizza in occasione della festa di Ognissanti e Commemorazione dei defunti, potranno dare più di una mano alle famiglie che vivono in una condizione di grave precarietà sociale e finanziaria, amplificata dalla pandemia e dalla crisi energetica.



Trovare occasioni per dare vita a vere e proprie azioni di solidarietà fa bene sia a chi la riceve che a chi le compie. “Dio ama i poveri, e, per conseguenza, ama quelli che amano i poveri” (San Vincenzo de’ Paoli).