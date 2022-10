Cresce la Consulta Comunale del Volontariato di Alba

L’Assessore al Volontariato del Comune di Alba Elisa Boschiazzo e la Presidente della Consulta del Volontariato Wilma Scaglione hanno dato il benvenuto a Eliana Victoria Davila. Eliana, Presidente uscente della Consulta Provinciale degli Studenti di Cuneo, si unisce al gruppo di giovani collaboratori della Consulta del Volontariato di Alba, entrando a far parte attiva del mondo dell’associazionismo albese.



Commenta l’Assessore Elisa Boschiazzo: «La promozione della cultura del volontariato deve partire dai giovani, che possono apportare idee fresche e innovative e, con il loro esempio, contribuire a coinvolgere nuovi volontari. La crescita di una città richiede infatti risposte rapide ed efficaci ai nuovi bisogni e l’associazionismo può fare un’enorme differenza. Per questo il Comune è vicino alle Associazioni e le sostiene. In questi giorni usciranno i bandi di contributo, invito pertanto a consultare il sito del Comune di Alba per conoscere le modalità di richiesta e le scadenze.»