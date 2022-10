Volley A2/F: il Puma cerca il riscatto “in quel ramo del lago di Como”; La Lpm Bam Mondovì in casa della Picco Lecco

La Lpm in campo (foto Guido Peirone)

La Lpm Bam Mondovì domani affronta in trasferta la Picco Lecco nella 2^ giornata del Campionato di pallavolo di serie A2 femminile. Le ragazze di coach Solforati, reduci dalla sconfitta all’esordio contro la Futura Busto Arsizio (1-3), hanno tanta voglia di riscatto e nelle manzoniane terre di “Renzo e Lucia” cercheranno di raccogliere i primi punti della stagione.

L’avversario di turno non è dei più agevoli, visto che il Lecco di coach Milano è partito all’insegna dell’entusiasmo, togliendosi anche il lusso di andare a vincere alla prima di campionato in casa dell’Albese Como (1-3). Sulla carta il livello tecnico delle Pumine è superiore, ma va confermato sul campo, cercando di migliorare e oleare alcuni meccanismi apparsi leggermente inceppati in occasione del match contro Busto.

Tra i punti di forza della squadra lombarda c’è l’opposto Martina Bracchi, che all’esordio ha conquistato un bottino di ben 22 punti. Particolarmente incisiva anche la schiacciatrice Serena Zingaro. Resta in dubbio, invece, la presenza della giovane e talentuosa Terry Bassi, ex Futura Busto Arsizio, alle prese con un problema fisico in via di guarigione.

Queste le parole di coach Gianfranco Milano a poche ore dal match: “Mondovì giungerà a Lecco per ripartire subito nel proprio percorso. Noi faremo di tutto per avere un esordio positivo in casa, soprattutto dal punto di vista della prestazione. Se poi riusciremo a concretizzare e a raccogliere punti saremo ancora più contenti.”

Da segnalare che a Lecco saranno presenti anche una decina di tifosi del Puma. Arbitri dell’incontro saranno David Kronaj e Antonino Di Lorenzo. Si ricorda che il match sarà visibile in simulcast su Youtube di Volleyball World e in live streaming su VBTV. Al Palazzetto Comunale “Al Bione” il fischio d’inizio è fissato per domenica alle ore 17.