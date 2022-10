Colpo grosso di Casteldelfino: dalla Regione 480mila euro per la rigenerazione del centro storico

Il viandante che si trova a passare sulla Provinciale Valle Varaita, in corrispondenza dell’ingresso di Casteldelfino s’imbatte, sul lato destro della strada, in quello che si può definire il mucchio di rovine dell’area ex Caserma Bricherasio già, nel suo passato remoto, rinomata colonia estiva “Mater Dei”.

Quel viandante che continuerà a passare su quel tratto di strada, ora, ha la certezza che nel prossimo futuro, già nel corso dell’anno 2023, parte del mucchio di rovine di quell’area sarà trasformata in una accogliente piazza con viale alberato con un muro di sostegno in parte ricostruito e in parte rivestito a nuovo.

È di questi giorni, infatti, il finanziamento sui fondi della Legge 145/2019, come modificata dalla Lege 175/2020, assegnati alla Regione Piemonte, di 480 mila euro per questi lavori che vanno ad interessare anche la piazza Valentino dove la pavimentazione in lastre di pietra con evidenti spaccature sarà sostituita con cubetti di porfido.

Spiega il sindaco Domenico Amorisco: “Con questo intervento di 480 mila euro di cui 48 mila a carico del bilancio comunale interveniamo sull’ampio piazzale antistante l’ex Caserma Bricherasio. Rimane fuori l’area deposito sale per la cui trasformazione in area attrezzata camper con una spesa di un milione e quattro cento mila euro, siamo in attesa del finanziamento da parte dello Stato mentre per il recupero di parte del fabbricato dell’ex Caserma siamo in graduatoria con un progetto di 980 mila euro ma non ancora finanziati. Se vanno in porto anche questi due finanziamenti l’intero complesso dell’ex Caserma Bricherasio tornerà agli antichi splendori del suo passato remoto”.