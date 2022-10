Il tartufo bianco d'Alba conquista tutti: in Langa anche Vladimir Luxuria, Filippa Lagerbäck e Daniele Bossari

Proseguono gli appuntamenti ad per la 92ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.

Questo fine settimana, a far visita alla città delle cento torri, anche l'attivista ed ex deputata Vladimir Luxuria che, con un post su Instagram ha condiviso alcuni momenti della sua tappa in fiera:

"Una bellissima giornata di ricarica alla fiera del tartufo bianco ad Alba con gli organizzatori e il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Proteggere il territorio combattendo l'inquinamento atmosferico e gli stravolgimenti climatici serve anche a preservare un prodotto unico al mondo come il tartufo bianco d'Alba."

Ad accoglierla in fiera, oltre al Regione Piemonte Alberto Cirio, erano presenti consigliere regionale Paolo Demarchi, il direttore dell’ente fiera Stefano Mosca, la presidente dell’ente fiera Liliana Allena, il vicepresidente dell’ente fiera Marco Scuderi, il giudice del centro nazionale studi tartufo Stefano Cometti e l’assessore albese all’ambiente Lorenzo Barbero.

Il tartufo, perà, ha conquistato anche i noti conduttori Filippa Lagerbäck e Daniele Bossari che, nei giorni scorsi, hanno raggiunto le Langhe per una caccia al tartufo, in compagnia del trifolao Stefano e la sua cagnolina Kira. Caccia fortunata: trovati due tartufi bianchi e uno scorzone.