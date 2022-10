Domenica di balli occitani solidali a Cervasca in favore del Kenya

Presso l' Arena di Cervasca, l'associazione Kairune odv organizza un pomeriggio dedicato a balli occitani con il consolidato gruppo musicale Sousbois.

L'iniziativa nasce per proporre un pomeriggio all'insegna del ballo, ma soprattutto per raccogliere aiuti in un momento particolarmente critico a causa della forte siccità nella zona del Meru, in Kenya . Potrete trovare infatti alcuni volontari che proporranno pacchi di polenta da 1 kg ,il cui ricavato andrà direttamente al Centro recupero bambini del Meru per l'acquisto di generi alimentari da distribuire alla popolazione locale.



L'associazione fondata nel 2004 dal missionario Padre Giovanni Cugnod continua ad essere decisamente attiva con svariate sul territorio per portare avanti il progetto principale del sacerdote monregalese don Cugnod: garantire l'istruzione ai più poveri dei poveri.

Potete informarvi a riguardo visitando il sito www.kairune.org; intanto l'appuntamento è per oggi pomeriggio alle ore 15.

L'ingresso è libero.