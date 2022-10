OliOliva, prove generali alla Raineri con i prodotti delle Vie del Sale: protagonisti chef Renato Grasso e allievi del corso per la valorizzazione della Valle Arroscia (foto e video)

Presso l’Antica Azienda Raineri si sono svolte le prove generali degli show cooking che si terranno a OliOliva 2022, la festa dell’olio nuovo in programma a Imperia dal 4 al 6 novembre tenuti dal noto chef Renato Grasso. Si tratta di veri e propri laboratori gestiti dagli iscritti al corso per ‘Tecnico per la valorizzazione dei prodotti territoriali e delle produzioni tipiche della Valle Arroscia al quale partecipano Geltrude Annunziata, Elisa Arrigo, Ilaria Barla, Sara Canepa, Gabriele Morchio, Santina Tricomi, Sveva Giordano e Monica Cavalleri.

Per l’occasione erano presenti anche tanti ospiti istituzionali, tra cui l’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola alla sua prima uscita pubblica dopo il conferimento della delega ereditata da Ilaria Cavo in provincia di Imperia, per fare il punto sulle attività formative e promozionali che riguardo l’entroterra, in particolare la Valle Arroscia. Il sindaco di Pieve di Teco Alessandro Alessandri anche in veste di presidente dell'Unione dei comuni della valle dichiara: “Sono tante le iniziative di promozione che portiamo avanti con grandi motivazioni, soprattutto quelle come questa dedicate ai nostri prodotti, mettendo insieme anche i territori vicini qui, infatti, c’è pure rappresentata, infatti, la val Tanaro. Un territorio unito da questa grande catena che è la Via del Sale, un'operazione culturale molto importante che unisce l'enogastronomia al territorio. Stiamo facendo proprio anche dei corsi presso la Scuola edile per formare giovani e dare loro le competenze in materia enogastronomica alimentare e agricola, per poter riuscire a sviluppare sempre di più le economie di un territorio piccolo come il nostro della valle Arroscia, ma ancora ricco”.

“Questa è un altro evento importante, una giornata importante per il nostro territorio per tutto quello che riguarda soprattutto i nostri prodotti perché qua siamo in una giornata di formazione. Questo corso grazie anche al finanziamento dell'Are interna dell'alta Valle Arroscia avuto dal ministero e dalla Regione Liguria è proprio volto valorizzazione dei prodotti locali e quindi questo è molto importante, tutto legato alle Vie del Sale della Liguria a che questo nuovo brand che si sta proponendo. Il turista può portarsi a casa il sacchettino e, poi, quando lo apre gli vengono in mente di nuovo gli odori della Liguria, come anche pesto che è quanto offre la nostra Liguria”, sottolinea il sindaco di Mendatica Piero Pelassa.

Francesco Castellaro direttore del Sei CPT di Imperia: “Oggi siamo qui per questo evento che abbiamo realizzato con i nostri ragazzi del progetto tecnico di valorizzazione dei prodotti tipici, un progetto fortemente voluto nell'ambito della strategia Aree interne dell'Unione dei comuni dell'alta Valle Arroscia finanziato dalla Regione Liguria dove oggi nostri tecnici hanno assistito allo chef Renato Grasso nella preparazione di diversi piatti che poi presenterà a OliOliva, gli allievi si sono occupati della pianificazione dell’evento e delle riprese. Diciamo che questi ragazzi sono un po' il futuro dalla della Valle Arroscia, una figura, quella del tecnico, che ha molte potenzialità, per valorizzare il nostro entroterra soprattutto per lo sviluppo economico, ma anche sociale legato non solo ai prodotti ma anche al turismo e soprattutto al turismo esperienziale”.