Savigliano, in Consiglio richiesta di chiarimenti sulle deleghe a Turismo e Manifestazioni

Ennesima interrogazione in Consiglio comunale a Savigliano da parte della minoranza di centrosinistra sulle deleghe assessorili. Questa volta l’accento è stato posto su “Turismo, Manifestazioni ed Eventi”. Ad illustrarla giovedì sera in aula il consigliere di “Spazio Savigliano” Giacomo Calcagno, il quale, a nome del gruppo, ha sottolineato come la linea scelta dal sindaco Portera di non assegnare da subito deleghe specifiche stia ingenerando confusione di ruoli.



Calcagno ha ricostruito la situazione in questo modo: “Con Decreto Sindacale n. 13 del 22/07/2022 il consigliere Villois è stato nominato “Consigliere comunale delegato a: analisi, studio e proposte di promozione, sviluppo e implementazione degli eventi e manifestazioni turistiche, ricreative, culturali esistenti; esame e approfondimento di nuove tematiche finalizzate al supporto delle attività di pianificazione, programmazione e organizzazione”.



Una delega al “Turismo”, insomma. Invero, ci è stato segnalato come anche all’interno dell’amministrazione il Consigliere Villois sia individuato quale “Consigliere delegato al turismo”, senza ulteriori precisazioni o limitazioni, coinvolto come tale in attività e riunioni che dovrebbero essere limitate alla Giunta e ad i funzionari competenti.



In data 18/10/2022 è stata conferita all’Assessore Roberto Giorsino, già titolare della delega alla “Cultura”, la delega al “Turismo” ed è stata conferita all’Assessore Filippo Mulassano, già titolare delle deleghe a “Politiche giovanili – Innovazione – Transizione digitale”, la delega a “Manifestazione ed Eventi”.



Inevitabile rilevare, ancora una volta, la possibile confusione e sovrapposizione di compiti e ruoli tra diversi esponenti della Giunta e del Consiglio.



Riteniamo dunque opportuno, in un’ottica di trasparenza verso il Consiglio Comunale, verso i cittadini, le associazioni e gli uffici, chiarire quale sia la ripartizione di competenze e responsabilità tra i vari soggetti coinvolti nella gestione delle attività turistiche e culturali.

Il tutto sempre tenendo ben presente quali dovrebbero essere i limiti e i confini dei poteri delegabili ai Consiglieri Comunali per evitare una inopportuna commistione di ruoli”.



Sulla scorta di questa ricostruzione, Calcagno ha chiesto “quali competenze e quali progetti specifici siano stati assegnati al Consigliere Villois, precisando eventuali scadenze”; “quali competenze devono ritenersi di competenza dell’Assessore Filippo Mulassano con riferimento alla delega a “Eventi e manifestazioni”, rispetto alle deleghe a Cultura e Turismo” e “quali competenze devono ritenersi di competenza dell’Assessore Roberto Giorsino in ambito turistico e culturale rispetto alla delega a “Eventi e manifestazioni”.

Il sindaco ha risposto che aveva affidato a Villois uno studio sulla promozione turistica, intendendo in questo modo valorizzarne competenza, sensibilità e professionalità.



“La stessa cosa ho fatto – ha ribadito Portera – a proposito dello strumento della delega (consultiva) ai consiglieri per far sì che tutta la squadra si sentisse partecipe e ognuno potesse dare il proprio contributo”.



A margine della seduta del Consiglio comunale, quando si votava sui rappresentanti delle Consulte, Portera ha anche reso noto che alle deleghe che già aveva avocato a sé - vale a dire Urbanistica, Bilancio e Sport - aggiungeva ora anche l’Ecologia.