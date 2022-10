A Bene Vagienna scegli una linea in Fibra Ottica con Isiline

Con la digitalizzazione che avanza, avere a disposizione una connessione Internet performante e potente è sempre più importante: quasi tutte le nostre azioni quotidiane, infatti, vengono svolte attraverso l’impiego di applicazioni per smartphone o siti web. Per poterne usufruire al meglio, con continuità e illimitatamente, avere una connessione Internet Ultraveloce è fondamentale: per questo anche a Bene Vagienna con Isiline è possibile attivare una nuova linea in fibra ottica che permette di raggiungere velocità eccezionali di navigazione, fino a 1 Gbps.

Isiline è infatti un provider accreditato ad attivare le linee a privati, liberi professionisti e aziende del territorio sfruttando l’infrastruttura posata in strada da Open Fiber: l’azienda saluzzese si occupa infatti del collegamento nell’ultimo tratto, portando la fibra ottica fin dentro le case, i negozi e le aziende di chi ne fa richiesta.

Ad oggi il servizio è attivabile in 1359 unità immobiliari della città con tempistiche ridotte: per richiedere l’attivazione, è sufficiente telefonare o inviare un Whatsapp al 0175/292929; in alternativa si possono richiedere informazioni sulla copertura nei diversi punti vendita di Isiline a Fossano (via Roma 32), Mondovì, Carmagnola, Cuneo e Saluzzo.

Per chi preferisce sottoscrivere il contratto in autonomia, è disponibile il sito shop.isiline.it oppure cliccare su https://isiline.it/bene-vagienna/