Fotovoltaico da Balcone: è boom di richieste. Ma conviene davvero?

Il continuo e costante aumento delle quotazioni di energia elettrica e gas metano che si sta registrando dalla metà del 2021 sta portando sempre più italiani alla ricerca di soluzioni per risparmiare sulle bollette.

Oltre al cambio di fornitore, per spuntare prezzi migliori, e al cambio delle abitudini di consumo, per evitare sprechi e ridurre l'energia acquistata dalla rete, molti stanno rivalutando l'autoproduzione domestica di energia con il solare fotovoltaico.

Tuttavia, il 2022 sarà comunque ricordato come l'anno del cambio di paradigma nella produzione di energia elettrica a livello domestico. È ciò che afferma Liana Sommaruga, AD di Abbassalebollette Srl, società che gestisce l'omonimo portale Abbassalebollette.it specializzato in soluzioni per il risparmio sulle bollette di luce e gas.

Secondo gli esperti, infatti, fino a poco tempo fa si considerava fotovoltaico domestico un impianto a partire dai 3 kW in su, installato rigorosamente sul tetto o sulle pertinenze della casa e costituito da decine di moduli solari.

Questo tipo di configurazione, negli anni, ha sempre tagliato fuori dal mondo dell'autoproduzione di energia tutte le famiglie che abitavano in condominio o comunque in appartamento, escludendo anche chi abitava in affitto.

In questo anno, invece, ha iniziato a prendere piede seriamente in Italia il fotovoltaico Plug&Play da balcone, ideale per chi abita in condominio o in appartamento e per chi vuole risparmiare in bolletta senza fare grossi investimenti.

Complici anche alcuni servizi televisivi andati in onda su note trasmissioni, come Striscia la Notizia e Le Iene, il prodotto ha iniziato a interessare molte famiglie italiane, come dimostrano anche i dati forniti da Abbassalebollette.it, che parla di una crescita dei volumi di traffico e di richieste pari addirittura ad oltre il +3.000% rispetto allo scorso anno. A confermare questo andamento ci sono anche i dati di Google Trends, che registrano un'impennata nei volumi di ricerche mensili.

Ma tutto questo entusiasmo è realmente giustificato? Il fotovoltaico da balcone può essere una concreta soluzione per risparmiare sulle bollette?

Anche la nota associazione di consumatori Altroconsumo si è posta la domanda, effettuando un approfondimento su questi dispositivi. Andando oltre l'aspetto tecnico e gli adempimenti burocratici necessari (ndr: c'è da fare solo una comunicazione al distributore e non serve nessuna autorizzazione), tutti i portali convengono su un punto: un pannello plug and play ben orientato è realisticamente in grado di produrre fino a 400-450 kWh di energia elettrica all'anno. Se consideriamo che il consumo medio di una famiglia tipo è di 2.000 - 2.400 kWh, la produzione del pannello arriva potenzialmente a coprire oltre il 20% del fabbisogno energetico familiare.

Il punto chiave, a questo punto, diventa un altro, ovvero la percentuale di autoconsumo. La corrente che viene prodotta dal pannello e non viene immediatamente consumata, infatti, finisce nella rete nazionale e non viene retribuita. Per questo motivo, ogni kWh generato e non consumato è effettivamente perso.

Qui le opinioni degli esperti iniziano a discordare. Secondo Altroconsumo, infatti, la percentuale di autoconsumo può raggiungere al massimo il 30%, per un totale di 120 - 150 kWh annui, mentre secondo le stime di Abbassalebollette.it tale percentuale si attesterebbe su un valore molto più alto, intorno all’80-90%.

A questo punto vanno fatte alcune considerazioni, che possono apparire banali, ma sono fondamentali. La corrente viene prodotta durante le ore di esposizione solare, a patto di avere una buona esposizione a sud, o almeno a sud est o sud ovest.

Fatte queste premesse, come affermano gli esperti di Abbassalebollette.it, il pannello plug and play non si adatta proprio a tutte le esigenze, ma rappresenta una valida soluzione per chi rispetta un minimo di requisiti, ovvero: disponibilità di una parete o un balcone esposto il più possibile a sud, privo di ombreggiamenti; consumi consumi mediamente elevati in fascia F1. Bisogna anche aggiungere che, per chi avesse consumi più alti in fascia F2, basterebbe un piccolo cambio di abitudini per spostare i consumi. Alcuni elettrodomestici energivori, infatti, come la lavatrice o la lavastoviglie, possono essere azionati durante le ore diurne, anche ricorrendo ai temporizzatori integrati negli elettrodomestici, consentendo anche a chi è fuori casa di consumare maggiormente nelle ore di maggiore esposizione solare. Anche tutto ciò che è dotato di batteria per il suo funzionamento, può essere ricaricato di giorno e utilizzato durante la notte.

Per chi ha consumi di base mediamente elevati (per via di dispositivi di domotica, televisori, Wi-Fi, frigoriferi poco efficienti, molti stand by) o mediamente usa gli elettrodomestici energivori di giorno (phon, ferro da stiro, lavatrice, lavastoviglie, climatizzatore) è realisticamente semplice consumare oltre il 70% della corrente autogenerata.

Chi, invece, consuma molto nelle ore notturne o non ha una buona esposizione solare (solo est o ovest), potrebbe non trovare grandi benefici dall’installazione di un impianto plug and play.

La convenienza economica (quella ambientale non viene tenuta in considerazione, perché, ovviamente, se l’obiettivo è ridurre la propria carbon footprint non c’è costo che tenga e la soluzione è davvero concreta e alla portata di tutti), tuttavia, va rapportata al costo dei pannelli stessi. I prezzi di un pannello solare plug and play certificato e dotato di microinverter integrato, come si può vedere sul sito https://eshop.abbassalebollette.it, partono da soli 600 euro per i pannelli singoli a spina (ci sono anche kit con due pannelli a partire da 1.150 euro). Meno di uno smartphone nuovo di fascia alta.

Con le quotazioni attuali dell'energia elettrica (0,55 €/kWh nel mercato tutelato, escludendo IVA, accise, oneri e spese di trasporto) il pannello si ripaga in meno di 3 anni, tempo che si dimezza ulteriormente per chi opta per le detrazioni fiscali del 50%, consentendo poi risparmi per almeno altri 15-20 anni. Parliamo dunque di un investimento altamente redditizio.

In conclusione, per chiunque non avesse possibilità di installare un impianto tradizionale e ha una buona esposizione solare è consumi costanti in fascia F1, il solare plug and play è economicamente vantaggioso.