Guida alla Planimetria Catastale: Cos’è, Quando Serve e Come Richiederla Online

La planimetria catastale è un documento ufficiale fornito dall’Ufficio del Territorio dell’Agenzia delle Entrate, da non confondere con l’estratto di mappa e l’elaborato planimetrico.

Questo tipo di documento è di fondamentale importanza in diversi contesti e rappresenta un efficiente strumento di indagine sul bene immobile. Ma vediamo nello specifico di cosa si tratta.

Cos’è la planimetria catastale

La planimetria catastale è la rappresentazione grafica in scala 1:200 o 1:100 (quindi un centimetro nella piantina equivale nella realtà rispettivamente a 2 o 1 metro) di un’unità immobiliare registrata presso il Catasto. Da questa è possibile dedurre la suddivisione e la destinazione dei locali interni, infatti la planimetria contiene ad esempio le altezze interne dei vani dell’immobile o l’eventuale indicazione del piano dell’edificio e dei confinanti.

Nel caso di un’abitazione, con questo documento si può capire la disposizione dei vani (es. ingresso, cucina, camera, bagno) e l’orientamento dell’unità immobiliare rispetto al Nord. Inoltre, al suo interno vengono riportate eventuali pertinenze dell’edificio (come corti esterne o posti auto), il nome del tecnico che si è occupato della registrazione della scheda e i dati catastali che identificano l’immobile.

È importante sapere che nel caso in cui venga modificato l’impianto dell’unità immobiliare - a seguito magari di una ristrutturazione - è necessario incaricare un tecnico abilitato che rettifichi la planimetria. La planimetria catastale depositata in Catasto è quindi da ritenersi valida sino a quando non viene depositata una versione aggiornata all’Agenzia delle Entrate.

Ad ogni modo, la planimetria non va considerata come documentazione probatoria, infatti non fornisce prova legale di reale proprietà, e non è valida come autorizzazione edilizia (concessione, permesso di costruire, DIA, CILA) regolarmente depositata ed approvata dal Comune.

Quando serve la planimetria catastale

La planimetria catastale viene richiesta in genere in una trattativa avanzata di compravendita. In particolare, è fondamentale per la compravendita di un immobile, per la stipula di un mutuo per la casa o di un contratto d’affitto e per la presentazione di pratiche e certificazioni edilizie.

Chi può richiedere la planimetria catastale

La planimetria può essere richiesta esclusivamente dai seguenti soggetti:

● il proprietario dell’immobile, anche per quota, e quindi titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento sull’unità immobiliare

● chi possiede una delega per l’accesso da parte dell’intestatario dell’immobile, che autorizza a richiedere l’elaborato planimetrico catastale

● chi rappresenta una persona giuridica che è titolare dell’unità immobiliare

Dunque, se non si è diretti proprietari delle unità immobiliari o non si possiede l’adeguata delega, non è possibile avere accesso alla planimetria né tramite Agenzia delle Entrate né tramite Catasto.

Come richiedere la planimetria catastale Online

Tra le modalità disponibili per la richiesta della planimetria catastale, la più veloce è certamente quella digitale, perché consente di ricevere la documentazione direttamente via email, in sole 24 ore lavorative, ed evitare così le interminabili file presso gli uffici del Catasto. Una delle piattaforme più note attraverso cui richiedere le planimetrie catastali online è Visura.pro: il portale permette di ottenere il documento comodamente da casa o dall’ufficio, tramite pc, tablet o smartphone.

Va sottolineato che per il rilascio della planimetria è necessario essere in possesso dei dati catastali dell’immobile, ossia sezione urbana, foglio, particella, subalterno e Comune in cui si trova l’unità immobiliare, oltre ai dati di almeno un intestatario (con codice fiscale o Partita Iva se società). Nel caso in cui non si fosse a conoscenza di questi dati, è possibile reperirli attraverso una visura catastale, un altro documento digitale rilasciato dall’Ufficio del Territorio dell’Agenzia delle Entrate (e disponibile online su Visura.pro), in cui sono presenti tutte le informazioni topografiche di un determinato immobile, fabbricato o terreno e i dati anagrafici del/i proprietario/i.