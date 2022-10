Masterizzare, comprimere e modificare video come un professionista

Il video è lo strumento più utilizzato dalla comunicazione digitale; infatti è ormai ovunque, dai social media alla pubblicità, dove questo strumento può raggiungere audience sempre più grandi e variegate. Ma per poter modificare, comprimere, convertire e persino masterizzare un DVD come un professionista, non bastano più i già noti strumenti presenti in circolazione; perché la maggior parte non sono alla portata di chiunque, sia per costi che per difficoltà di utilizzo, inoltre non tutti offrono un'ampia varietà di opzioni e lavorazioni. Vediamo, dunque, come fare per elaborare video con facilità, ma con risultati da professionista, senza spendere una fortuna.

Modifica video come un professionista

Per elaborare i filmati video come un professionista, è necessario avere un toolkit capace di affrontare qualunque scenario. I formati sono molteplici e anche i risultati che si vogliono ottenere, ma non tutti i programmi sono in grado di supportarli. Per esempio: mentre sarebbe facile masterizzare un DVD tramite il proprio player da computer, oggi la maggior parte dei portatili non presentano neanche più lettori integrati; inoltre, spesso, la richiesta è che i formati siano già ottimizzati per il mezzo internet, ma come modificare i file .MOV di iPhone? Un ottimo strumento è Wondershare UniConverter, compatibile anche con i dispositivi Mac, perché permette a tutti gli appassionati di cinema, musica ma anche ad educatori e dirigenti di modificare, convertire e persino comprimere, molto velocemente, i propri video.

Come trasformare i video in mp4

Oltre a traslare i videoclip in mp3 e in altri 100 e più tipi di formati solo audio, UniConverter permette di convertire in mp4 i filmati a propria disposizione, senza perdita di qualità né restrizioni; stesso discorso per formati WAV, ASF, MOV, FLV, WebM, MKV e altri 1.000 ancora. Perfetto per gli utenti Mac, poiché l'ultima versione disponibile supporta sia Apple Silicon che Intel, consente anche di:

Convertire più videoclip in batch e ad altissima velocità,

Arricchirli con sottotitoli .SRT,

.SRT, Ottimizzarli per molteplici piattaforme web e dispositivi,

Aggiungere sfondi , effetti e metadata ,

, , Fondere video,

Modificarli , ad esempio ridimensionandoli o tagliandoli,

, ad esempio ridimensionandoli o tagliandoli, Convertirli in un altro formato ancora,

Masterizzarli su un CD o DVD ,

, Acquisirli da YouTube.

Per iniziare, non resta, quindi, che cliccare sul link qui sopra, scaricare il programma, installarlo, aprirlo e con un facilissimo sistema drag-and-drop, caricare il proprio video nella finestra: ci vorranno solo pochi secondi.

Come masterizzare DVD/CD

In molti hanno già utilizzato questo strumento, sia per la sua facilità e versatilità che convenienza, è infatti conosciuto da professionisti del settore come imprenditori, fotografi, insegnanti, ma anche studenti e sportivi. Dopo la prova gratuita, sarà, infatti, possibile usufruire di ben 40 funzionalità, che vanno dalla masterizzazione CD/DVD alla conversione contemporanea di più video ad alta velocità, con accelerazione GPU (120x) e senza perdita di qualità, ma anche di:

Scaricare audio da YouTube e da più di 10mila altri siti simili,



Registrare clip da qualunque sito web o app,



Convertire i video ,



Scaricare sottotitoli ,



Aggiungere files ad iTunes automaticamente,



Modificare video ( tagliare, aggiungere effetti, sottotitoli, watermark... ),



Comprimere video e convertirli in GIF .



E non è finita qui. Molte sono anche le opzioni da vero professionista: come la separazione dell'audio dal video, l'auto-miglioramento di informazioni e metadata, nonché il trasferimento dei file da altri dispositivi a pc e il cambiamento degli sfondi, grazie all'Intelligenza Artificiale; una funzione che permette anche di rimuovere il rumore, per aumentare la qualità dei girati. Rapido ed efficace, è ideale come convertitore file wav in mp3, perché permette di trasformare file in un formato audio, pensato per IBM e Windows, (il Waveform Audio File Format), in un prodotto leggero e alla portata di tutti, anche degli utenti Mac ed iPhone. Lo stesso discorso succede anche se si volesse convertire un mp3 in un .wav o un file wav in un mp4 e viceversa; come?

Scaricare e avvia il programma ,

, Cliccare su "Add Files" per scegliere il o i file,

Scegliere la qualità del futuro file audio dal tab "Audio",

Cliccare su "Convert",

Seguire la conversione, secondo per secondo, direttamente dall'interfaccia.

Infine, nella tabella "Convertiti" avrai tutta la lista completa dei risultati. Infine, per masterizzare questo e altri file, anche video, non ti resterà che:

Cliccare su "Burn" (o masterizza),

Trascinare i file nell'interfaccia oppure aggiungerli con la funzione "Add Files",

Scegliere un template da dare al video con "Modifica > Template DVD",

da dare al video con "Modifica > Template DVD", Cliccare sul pulsante OK in basso a destra per tornare all'interfaccia principale,

Qui potrai modificare il rapporto aspetto, la qualità ed altri elementi,

Cliccare su "Masterizza" in basso a destra.

Questa soluzione video e audio è completa, perché permette di masterizzare anche file come MOV ed AVI; non a caso è nella top di e-zine e portali quali Macworld, Techradar, TopTen Reviews e DigitalTrends, proprio per le sue molteplici qualità.