Unanimità per l’ordine del giorno a sostegno di famiglie ed attività economiche in difficoltà

Il Consiglio comunale di Mondovì del 27 ottobre ha approvato, all’unanimità, un ordine del giorno a favore di famiglie ed attività economiche in difficoltà.

"Il testo originario – commenta Rocco Pulitanò, capogruppo di Fratelli d’Italia nella coalizione di Centro-destra e primo firmatario della proposta – era stato presentato dal nostro gruppo consiliare. Successivamente, la maggioranza ha proposto anch’essa un testo analogo, che differiva di poco dal nostro provvedimento. Nel corso del Consiglio comunale, è stata chiesta una sospensione, con i capigruppo che si sono confrontati apertamente. Abbiamo deciso di ritirare il nostro ordine del giorno e di sostenere quello della maggioranza, con senso di responsabilità, spirito di collaborazione e di apertura, considerando la tematica di stringente attualità e complessità".

Il Centro-destra ha tracciato la strada, la maggioranza si è accodata, le proposte si sono comunque integrate e ciò che conta è insomma il risultato, "con un ordine del giorno – prosegue Pulitanò unitamente agli altri consiglieri di Centro-destra Enrico Rosso e Mauro Gasco– che impegna sindaco e Giunta ad adottare misure di sostegno alle famiglie monoreddito numerose e dei cittadini in difficoltà economiche, anche temporanee, che sono sempre di più, e per le attività produttive locali. Si chiede inoltre impegno per la costituzione di un fondo comunale ad hoc a sostegno delle fasce deboli".

"Il momento storico che stiamo vivendo – concludono Pulitanò, Rosso e Gasco – è seriamente critico. Le istituzioni devono far sentire la propria vicinanza alla popolazione, in modo concreto. Come minoranza consiliare, vigileremo affinché l’Amministrazione comunale dia corso agli impegni inseriti nell’ordine del giorno".