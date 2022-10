Bra, sabato 26 novembre torna la cena benefica dell’associazione AbBRAcciAMO

Prendete carta e penna e segnatevi in rosso questa data: sabato 26 novembre. Torna anche nel 2022 l’appuntamento che ci permette di spuntare “Essere un po’ più buoni” nella nostra lista di cose da fare. L’occasione è la terza edizione della cena benefica dell’associazione AbBRAcciAMO, organizzata nei locali dell’Istituto Salesiano ‘San Domenico Savio’ di Bra (viale Rimembranze, 19).



Il ricavato dell’evento, patrocinato dalla città della Zizzola e realizzato grazie a tanti volontari con il sostegno di importanti sponsor, sarà ancora una volta destinato alle iniziative della Onlus ‘SOS Bra chiama Bra’, la rete di solidarietà creata per sostenere i cittadini e le famiglie in difficoltà.



Tutti pronti alle ore 20 per l’aperitivo e poi via alle danze con il ricco menù (udite udite) a base di porri e salsiccia: carne cruda e porri; flan di porri con bagna cauda; lasagna al forno ai porri; spezzatino ai porri con salsiccia di Bra e patate; dolce, acqua e vino, al costo di 27 euro con possibilità di menù alternativo senza porri (divertimento e chiacchiere gratis).



Come dite? Volete andarci con tutta la famiglia? No problem, per i bambini l’offerta prevede pizza, bibita e dolce al prezzo di 10 euro. La prenotazione è obbligatoria entro il 21 novembre, perciò eccovi i contatti: Davide (328/7817870); Roberto (335/6195907).

Se pensate sia finita qui, vi sbagliate di grosso. Allieterà la serata l’associazione Albero Inverso, che porterà in scena un riadattamento de ‘La favola delle due galline’ di Beppe Fenoglio e intratterrà i più piccoli con giochi e animazioni.



Come dice il saggio: “Far del bene fa bene!”. Questa è la filosofia di AbBRAcciAMO, un’associazione di promozione sociale nata il 3 novembre 2021 dall’idea di un gruppo collaudato di volontari, che si concentra sul fronte della solidarietà, promuovendo esempi di cittadinanza attiva. Piccoli gesti per noi e un grande aiuto per qualcun altro.