“C’è un’orchestra in città” - La campagna crowdfunding della Fondazione Scuola Apm

Premio per la Cultura Rete del Dono e UBI Banca è infatti un contest che consente di sperimentare questo strumento di raccolta fondi digitale per sostenere progetti di valorizzazione o tutela in ambito artistico, creativo e culturale, di aumentare le proprie competenze digitali e di attivare concretamente la propria community.

Dal 15 ottobre la Scuola APM ha iniziato la propria campagna di raccolta fondi dal titolo “C’È UN’ORCHESTRA IN CITTÀ”.

Con questo progetto la Scuola si propone di creare, a tendere, un’orchestra stabile in città che abbia come protagonisti i giovani musicisti di Obiettivo Orchestra, il corso di formazione orchestrale realizzato ormai da 7 anni insieme alla Filarmonica Teatro Regio di Torino.

L’obiettivo è quello di creare opportunità lavorative per i ragazzi e di coinvolgere il territorio offrendo una stagione concertistica sempre più ricca alla città di Saluzzo e al territorio limitrofo.

C’È UN’ORCHESTRA IN CITTÁ! vuole offrire occasioni di incontro con la musica soprattutto a chi ne ha minori possibilità. Vuole far crescere sensibilità e gusto del bello ed essere da stimolo per tanti altri bambini e ragazzi che vogliano avvicinarsi alla musica.

Per dare avvio a questo progetto abbiamo bisogno di raggiungere un importo di € 10.000.

È possibile sostenere la campagna di crowdfunding con una donazione fatta su Rete del Dono al link: https://www.retedeldono.it/it/una-orchestra-in-citta

Sono previste una serie di ricompense specifiche per chi contribuirà con una donazione. Ogni contributo sarà importante e potrà fare la differenza per tutti i nostri giovani talenti.

La campagna sarà attiva fino al 15 gennaio 2023.