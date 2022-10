A Rimini la Coppa Italia giovanile di danze Latino-Americane

La città di Rimini ha ospitato, nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 ottobre, la Coppa Italia giovanile di danze Latino-Americane.

L’associazione sportiva Imperial Dance di Cuneo ha partecipato con 2 coppie di ragazzi Pietro & Alice, Leonardo & Sara che hanno gareggiato sui balli Samba, Cha Cha Cha, Rumba e Jive.

Questa volta purtroppo non si sono raggiunti gli obiettivi da medaglia che potevano essere alla portata dei ragazzi in quanto entrambe le coppie si sono fermate alla semifinale.

I ragazzi sono stati accompagnati dal loro istruttore Eros Ghio “È stata una bella esperienza, i ragazzi in gara hanno espresso un buon ballo, frutto di mesi di allenamento. Purtroppo non abbiamo raccolto quanto speravamo ma siamo ugualmente contenti della prestazione generale. Faremo tesoro di quello che è mancato per organizzare il lavoro delle prossime settimane.

Per tutti loro era la prima esperienza in Coppa Italia, ci si aspettava qualcosa in più ma come dico sempre ‘Vince sempre il più forte di chi arriva in finale’. In questi giorni analizzerò con attenzione quello che non ha funzionato, ovviamente il tempo per lavorare è poco ma siamo certi di poter sfruttare la delusione del risultato di ieri come carica per l'imminente Campionato Regionale 2022 che si terrà già tra due settimane a Biella”.