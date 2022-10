A Saluzzo riprendono gli appuntamenti con la rassegna "Il Tempo ritrovato"

l programma dell'anno 2022-23 sarà presentato in occasione del primo incontro e si articola in un ricco calendario di conferenze su vari argomenti (storia, filosofia, arte, musica, attualità, ambiente) che si svolgeranno grazie alla collaborazione con esperti. Non mancheranno poi visite a mostre e spazi dedicati a viaggi sul territorio così da offrire sempre nuove occasioni per tutti coloro che vogliono ampliare le proprie conoscenze in campo culturale.

Nell'incontro dell'8 novembre il prof. Musiari presenterà il legame tra Matteo Olivero e la Valle Po. La conferenza dal titolo "I paesaggi dell'anima. Percorsi oliveriani in Valle Po" trae spunto dall'omonimo libro (ed. Fusta) pubblicato in occasione del novantesimo anno dalla morte di Matteo Olivero (avvenuta presso l’Ospedale di Saluzzo il 28 aprile 1932), quando il Comune di Paesana ha promosso, in collaborazione con l’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino e la Città di Saluzzo, una mostra fotografica che testimoniava e in parte riscopriva l’attività del pittore in valle Po nel contesto dell’intensa produzione da lui realizzata in trent’anni di attività. I ripetuti e lunghi soggiorni a Paesana di Olivero, sempre accompagnato dalla madre Lucia Rosano, erano stati sollecitati dal mecenatismo e dall’amicizia di Luigi Burgo, il fondatore delle omonime cartiere, che nella frazione delle Calcinere aveva progettato e fatto costruire la centrale elettrica per alimentare i suoi stabilimenti in espansione nella non lontana Verzuolo. L’inizio dell’intesa tra l’ingegner Burgo e il pittore si colloca dal 1923 al 1926, con la produzione sia di vedute della valle Po intorno alla centrale stessa sia di un capolavoro come "L’attesa" e di numerosi studi d’ambiente.

Attraverso una attenta analisi dei dipinti di Matteo Olivero è stato possibile indicare i luoghi dove il pittore si era collocato per studiare il paesaggio en plei air.