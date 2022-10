Al teatro Marenco di Ceva in scena "Fiume di Acqua e di Fango, il racconto della grande alluvione del 1994"

Venerdì 4 novembre alle 21 presso il teatro Marenco di Ceva lo spettacolo “ Fiume di Acqua e di Fango" , il racconto della grande alluvione del 1994 in Piemonte di e con Sara Dho , musiche Roberto Dibitonto, scenografia Luigi Napolitano a cura l’Astrolabio, Associazione di Cultura Teatrale di Mondovì.

Quell’evento tragico ha costretto la popolazione a considerare tutte le negligenze e superficialità che gli interventi dell’uomo hanno causato all’ambiente, ma il popolo piemontese non si lamentò e sostituì il lamento e il pianto con il coraggio, l’impegno e la determinazione: la rapida ricostruzione è stata merito della fatica, delle energie e della cooperazione di tutti; l’acqua sommerse la terra, gli animali, le persone e gli oggetti, ma non la speranza: tutti si diedero da fare per ripulire strade e case.