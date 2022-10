Alba, il presidente della Provincia Robaldo fa visita al sindaco Bo

Incontro ad Alba oggi, lunedì 31 ottobre, tra il sindaco della città Carlo Bo e il neoeletto presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo e sindaco di Mondovì.

Il confronto ha spaziato sui diversi temi condivisi, come le criticità del territorio da affrontare e le opportunità da cogliere lavorando in sinergia. Tra gli argomenti toccati le nuove infrastrutture per migliorare la viabilità albese, a partire dal terzo ponte sul fiume Tanaro, l’edilizia scolastica degli istituti superiori cittadini di competenza provinciale, fino al tema della gestione dell’acqua su cui il dibattito è in corso da mesi, ma anche il turismo, tassello fondamentale nell’economia del territorio di Langhe e Roero.

Da entrambe le parti si è garantita la massima collaborazione e dialogo per lavorare in sinergia e con celerità sui temi più urgenti.

Il sindaco di Alba Carlo Bo: “Un dialogo costruttivo e utile per consolidare il rapporto tra la nostra città e la Provincia, che da sempre deve fare i conti con le distanze e le differenze che caratterizzano la Granda. Come già avvenuto con il predecessore Federico Borgna, che ringrazio per l’impegno profuso durante i suoi mandati, anche nel presidente Robaldo ho trovato grande disponibilità e competenza nell’affrontare i temi che riguardano il nostro territorio. Lo ringrazio per la visita e auspico una proficua collaborazione con la Provincia, così come fra tutte le Sette Sorelle per raggiungere risultati concreti e far sentire la nostra voce unita e compatta su temi trasversali”.

Il presidente della Provincia Luca Robaldo: “Nel sindaco di Alba ho trovato un interlocutore attento e costruttivo come sempre ha dimostrato di essere: dai temi di più stretta attualità, a quelli di area vasta e quelli legati all'impegno della Provincia sul territorio della città di Alba abbiamo già avviato il proficuo lavoro che, sono certo, vedrà i due enti protagonisti anche in futuro".