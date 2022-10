Alba omaggia Giulio Parusso, ideatore e primo direttore del Centro Studi Beppe Fenoglio

Venerdì 4 novembre, alle ore 17.30, nella sala consiliare “Teodoro Bubbio” del Palazzo comunale di Alba, si terrà l’incontro “Giulio Parusso: il Centro Studi Fenoglio, visioni culturali di una città”, per ricordare la figura del giornalista e storico locale.



Un omaggio e un racconto per ripercorrere i passi intrapresi da Giulio Parusso, dal ruolo di responsabile dei Servizi di staff e ufficio stampa del Comune di Alba all’ideazione e direzione del Centro Studi di Letteratura Storia Arte e Cultura “Beppe Fenoglio”, un luogo di crescita culturale, di studio, ricerca e divulgazione delle tradizioni artistiche e storiche.



L’incontro, organizzato dal Centro Studi, in collaborazione con l’Associazione Culturale Giulio Parusso e il Lions International Nizza Canelli e Alba Langhe, sarà l’occasione per ascoltare dalla voce di amministratori pubblici e protagonisti della vita culturale albese i tanti contributi da lui forniti con competenza e passione.



A Giulio Parusso si deve la riorganizzazione e lo studio della toponomastica cittadina, la raccolta e divulgazione di importanti documenti di archivio, la valorizzazione dei personaggi storici, lo studio approfondito degli statuti medievali, la pubblicazione di volumi come: “Palazzo e città”, “Giorgio Busca architetto e la città di Alba nell’Ottocento”, “Michele Coppino, l’uomo, l’intellettuale, il politico e la società albese dell’Ottocento”, “Alba il Novecento. Appunti per una cronaca”, “Tartufo. Fiera internazionale del Bianco d’Alba” e molti altri.

Dopo avergli concesso la cittadinanza onoraria, Corneliano d’Alba ha intitolato a Parusso una via nel centro storico e presto una scuola di Alba porterà il suo nome.



Nell’occasione verrà presentata la 6ª edizione del “Premio Letterario Lions 2023 – 2024”.



"Nell’ambito del centenario fenogliano – commenta l’avvocato Roberto Ponzio, presidente dell’associazione culturale intitolata al compianto intellettuale – abbiamo ritenuto doveroso ricordare Giulio Parusso, figura che ha avuto un ruolo importante se non determinante per la nascita e le attività del centro studi, di cui è stato un apprezzato direttore. Sarà un’occasione per ricordare la sua opera di storico nel nostro territorio, una figura forse sottovalutata e che meriterebbe sicuramente un pubblico riconoscimento. All’incontro prenderanno parte vari sindaci che si sono alternati alla guida della capitale delle Langhe e che potranno ricordare il profilo di funzionario comunale capace e di indiscussa competenza. Particolarmente significativo il fatto che questo momento di ricordo avventa nel palazzo comunale, in quelle stanze dove Giulio ha vissuto la sua carriera".