Bra, un successo la prima edizione di "Protezione civile in piazza"

In occasione della 28ª Giornata Regionale della Protezione Civile, nella mattinata di domenica 30 ottobre si è tenuto in piazza Carlo Alberto a Bra l’evento informativo "Protezione civile in piazza".

Per l’occasione, dopo il saluto delle autorità, è stato possibile sperimentare mezzi, prove ed esercitazioni con le associazioni presenti, con estrazione finale di gadget per i ragazzi che hanno partecipato alle dimostrazioni.

Molti i cittadini accorsi, con un riscontro positivo della giornata, che soddisfa Gian Massimo Vuerich, il presidente del gruppo volontari. "È andata abbastanza bene: penso che la giornata sia stata molto interessante e gradita per i cittadini che sono venuti. Come annunciato, abbiamo svolto due esercitazioni di volo con un drone, con le immagini mostrate in diretta su uno schermo, e una prova di pompaggio. Ho visto che c’era gente da noi e dalle altre associazioni, tra cui molti bambini. Come prima volta, è stata un discreto successo. Ringrazio l’Amministrazione per quest’iniziativa, che ci ha permesso di avere contatti con la cittadinanza più diretti rispetto a quando operiamo. Spero che eventi simili si possano ripetere anche nei prossimi anni".